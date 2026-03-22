Врач раскрыла приводящую к неприятному запаху привычку

Дата публикации: 22.03.2026
Изображение к статье: Врач раскрыла приводящую к неприятному запаху привычку
ФОТО: Freepik

Дерматолог: сон с мокрыми волосами приводит к грибкам на коже головы.

Дерматолог Аамна Адель раскрыла привычку, приводящую к неприятному запаху от головы. Видео на данную тему она опубликовала на своей странице в TikTok, насчитывающей более 1,8 миллиона подписчиков.

Речь идет о сне с мокрыми волосами. Врач объяснила, что влажная кожа является идеальной средой для размножения бактерий и грибков. Именно из-за них от головы возникает неприятный запах.

Кроме того, специалист отметила, что сон с мокрыми прядями также провоцирует их ломкость. «В таком состоянии ваши волосы похожи на губку. Они впитывают всю воду, расширяются и становятся ломкими», — пояснила она.

#медицина #TikTok #гигиена #уход за волосами #дерматология
