118-летнего курильщика объявили старейшим человеком в мире

Дата публикации: 23.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: 118-летнего курильщика объявили старейшим человеком в мире
ФОТО: Unsplash

118-летнего курильщика Сантоса из Бразилии объявили старейшим человеком в мире. Он курит натуральный табак.

118-летнего мужчину из Бразилии объявили старейшим человеком в мире. Об этом сообщает Daily Star.

Власти страны заявили, что Луис Карлос Дос Сантос из города Элой-Мендис, штат Минас-Жерайс, родился 15 февраля 1908 года, что делает его самым старым человеком на планете. В доме престарелых он живет с 1971 года. Это подтверждается записями и показаниями бывших сотрудников. Мужчина немой, хотя в его медицинской карте отсутствуют указания на травмы или врожденные заболевания. При этом он понимает, что ему говорят, и отвечает жестами и кивками.

Организация Rank Brazil сумела собрать документы Сантоса: свидетельство о рождении, разрешения на работу и другие. По словам представителей компании, они подтверждают невероятный возраст Сантоса. Судя по записям, он всю жизнь проработал на ферме, никогда не выезжал из родного города, не был женат и не имел детей. Супердолгожитель не страдает хроническими заболеваниями, самостоятельно питается и остается заядлым курильщиком.

Сотрудники дома престарелых рассказали, что Сантос придерживается строгого распорядка дня. Он завтракает в семь часов утра, обедает в одиннадцать и ужинает в пять вечера. За день он выпивает три чашки кофе. Кроме того, Сантос всегда спит сидя. Мужчина увлекается сбором красивых камней. Его сиделки рассказали, что во время пандемии COVID-19 Сантос не заболел и старался помочь персоналу в уходе за другими постояльцами.

По данным Daily Star, Книга рекордов Гиннесса пока не начинала процесс проверки информации о Сантосе.

#Бразилия #пандемия #камни #здоровье #старость
