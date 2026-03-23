Избранником Ирины Пеговой стал артист Сергей Марин, моложе на 10 лет

Дата публикации: 23.03.2026
У звезды начался новый период в отношениях.

Ее единственный официальный брак закончился громким разводом.

47-летняя Ирина Пегова спровоцировала настоящую бурю в соцсетях, опубликовав кадры из романтического путешествия по солнечной Аланье. Внимательные фолловеры тут же разглядели на безымянном пальце артистки новое украшение, очень напоминающее помолвочное кольцо. Учитывая, что Пегова сорвалась на турецкое побережье в несезон, фанаты уверены: пара устроила себе тайное свадебное путешествие, скрывшись от московской суеты и лишних глаз, пишет Voice.

На безымянном пальце Пеговой к золотому кольцу, которое она носила ранее, добавилось еще одно украшение.

Учитывая, что сразу два кольца на одном пальце мало кто носит без веской причины, фанаты решили поздравить звезду с помолвкой и грядущей свадьбой. Избранником народной артистки России стал ее коллега Сергей Марин, который младше Ирины на 10 лет. Искра между ними проскочила еще в 2023 году на съемках исторической драмы "Царская прививка".

Символично, что Пегова воплощала образ Екатерины II, а Марин играл ее легендарного фаворита Григория Орлова. Экранная химия быстро переросла в реальное чувство. Долгое время влюбленные шифровались, но летом 2025 года на фестивале в Иваново они уже не скрывали нежных объятий, а позже вместе продавали мороженое в ГУМе в рамках благотворительной акции.

Марин оказался настоящим рыцарем: он не пропускает ни одной театральной постановки Ирины, одаривает ее роскошными букетами и разделяет ее увлечения, например, игру в гольф. Несмотря на значительную разницу в возрасте, пара демонстрирует идиллию.

Это интересно: Ирина Пегова - настоящая фанатка здорового образа жизни: ради легкости на сцене она давно отказалась от мяса, а однажды так увлеклась сыроедением, что похудела сразу на два размера. Путь к новому счастью был для актрисы непростым. Ее единственный официальный брак с актером Дмитрием Орловым, начавшийся в 2005 году после романтичного знакомства в Варшаве, закончился громким разводом спустя 7 лет. Супруги долго делили имущество и обменивались колкостями в прессе. Позже Орлов признался, что совершил роковую ошибку, не поддержав жену в тяжелый момент, когда у нее случился выкидыш. Это трагическое событие навсегда отдалило их друг от друга, несмотря на рождение общей дочери Татьяны.

Сегодня 19-летняя Татьяна Пегова - главная гордость матери. Девушка уже успела сняться в кино у Алексея Учителя, но в 2024 году выбрала более приземленную профессию, поступив на экономический факультет. Пока дочь грызет гранит науки, Ирина наконец-то позволила себе личное счастье. После неудачных попыток построить любовь с каскадером Сергеем Кемпо и слухов о связи с Анатолием Лобоцким, Пегова, кажется, нашла "того самого" мужчину, с которым готова отправиться в загс.

Читайте нас также:
