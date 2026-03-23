Бросивший жену Михаил Галустян заметно преобразился. Благодаря новой возлюбленной Лилии Киосе артист буквально светится от счастья. Их знакомство случилось в Китае три года назад, когда шоумен был женат.

Михаил Галустян заявил, что хочет детей от новой возлюбленной Лилии Киосе. Он называет ее «самой большой любовью в своей жизни» и, по словам друзей, уже планирует жениться. «А может, еще будут дети… Я над этим работаю. Утром тренировка, вечером соревнования», — сообщил 46-летний артист.

Шоумен подтвердил, что счастлив в новых отношениях с 35-летней гримершей.

«Мое сердце занято. Я счастливый человек. Любовь это самое главное. Знаем мы друг друга давно», — заверил он в шоу Иды Галич «Есть вопросики».

Артист также отметил, что у него прекрасные отношения с дочерьми-подростками Эстеллой и Элиной, которых родила его бывшая жена Виктория Штефанец. «Они серьезные, пользуются авторитетом, всегда были воспитанными, скромными, но при этом веселыми, активными. Им нельзя говорить: «Я запрещаю». Это призыв сделать абсолютно наоборот. Я стараюсь говорить немного отстраненно: «Ты можешь конечно так сделать, но как показывает практика…» У меня такие долгие заезды, заход с разных сторон», — рассказал бывший резидент Comedy Club.

Напомним, о разводе Галустяна после 18 лет брака стало известно в апреле 2025-го. Пару считали одной из самых крепких в шоу-бизнесе. Шоумен называл разрыв с женой «естественным этапом жизни».

«У меня есть своя личная жизнь, я иду дальше, и у Виктории тоже. Мы так или иначе вынуждены поддерживать отношения, потому что у нас есть дети», — рассказывал Михаил.

Он решил вопрос с алиментами мирно в досудебном порядке. «Я все также закрываю. Я никого не предал, не убежал. Это мои дети, тут даже не стоит вопрос с алиментами, я все своим детям сделаю», — обещал он.