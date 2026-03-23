Мужчин предупредили о приводящей к серьезным заболеваниям привычке в туалете

Дата публикации: 23.03.2026
Изображение к статье: Мужчин предупредили о приводящей к серьезным заболеваниям привычке в туалете
ФОТО: Freepik

Врач: мужчинам нужно использовать туалетную бумагу после мочеиспускания.

Врач-дерматолог Кристофер Банкер предупредил мужчин о распространенной ошибке в туалете, приводящей к серьезным заболеваниям. Его слова приводит Daily Mail.

По словам врача, многие мужчины после мочеиспускания не используют туалетную бумагу. В результате этого в интимной зоне остаются капли мочи, которые вызывают ряд заболеваний. «Теперь у нас есть убедительные доказательства, что это является причиной склерозирующего лихена, молочницы, дизурии, сужения крайней плоти и даже рака полового члена», — заявил Банкер.

Дерматолог также добавил, что остатки мочи под крайней плотью создают теплую и влажную среду, благоприятную для размножения бактерий и дрожжей. Одним из возможных последствий этого он назвал воспаление головки полового члена.

#медицина #профилактика #гигиена #дерматология
