Две самых близких женщины Архипа.
Сын Наташи Королевой Архип два года назад женился на стриптизерше Мелиссе Волынкиной. Родители молодого человека поначалу были против невестки с такой пикантной профессией, но потом смирились. По настоянию семьи Мелисса бросила танцы на шесте и нашла себе новый заработок – теперь она визажист.
Наташа взяла невестку под свою опеку и часто выводит ее в свет. На днях они с Мелиссой появились вместе на Московской неделе моды. Певица в своем блоге поделилась кадрами с женой сына и похвалила ее стиль. Королева отметила, что Мелисса была на показе самой красивой.
Правда, потом артистка опозорила невестку, жестко посмеявшись над ней. Наталья опубликовала кадры с показа дизайнера Игоря Гуляева. Шоу проходило при синем освещении, и Королева со своей родственницей выглядели в таком цвете очень странно.
«В этом свете я как вампирша какая-то, а ты хомяк», - пошутила звезда, обращаясь к невестке.
Певица не скрывала, что поначалу была настроена против Мелиссы. Но потом смирилась с выбором сына и приняла девушку в семью. Артистка даже оплатила невестке операцию по коррекции челюсти. Кроме того, Наташа отдает жене Архипа донашивать свои старые вещи. Певица призналась, что у нее очень большой гардероб, и она просто не успевает все надевать. К тому же она прибавила несколько килограммов, и кое-какая одежда перестала ей подходить. Артистка решила подарить ее Мелиссе. По ее словам, у девушки сейчас как раз такой размер, какой был у нее 10 лет назад.
Такая помощь пришлась Мелиссе очень кстати, ведь у нее нет возможности покупать дорогую одежду. Ее муж Архип – студент, изучает японский язык в Высшей школе экономики.
Сама Мелисса до знакомства с богатым наследником весьма неплохо зарабатывала. Она танцевала на пилоне в одном из столичных ночных клубов. Девушка рассказывала журналистам, что зарабатывала по 800 тысяч в месяц. Эти деньги ей приносили выступления на шесте, а также приватные танцы для клиентов. Так что со средствами у нее было все в порядке. Но, познакомившись с Архипом, Мелисса оставила ремесло стриптизерши.
