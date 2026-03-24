Александр Цекало отметил на днях день рождения — ему исполнилось 65 лет. Последние годы продюсер постоянно держится в тени, наслаждаясь жизнью с 34-летней художницей и актрисой Дариной Эрвин. Вспоминаем, от чего Цекало отказался ради красотки из Казахстана.

Всего у Александра четыре брака, и самым известным в свое время был его союз с певицей Лолитой. Их «Кабаре-дуэт «Академия» пользовался огромной популярностью, да и сама пара казалась интересной. Вот только закончилась эта история скандальным разводом, отголоски которого и сегодня порой до нас долетают.

Пробовал Цекало обрести счастье в личной жизни и с сестрой Веры Брежневой, Викторией Галушко. Они прожили десять лет, но продюсер снова развелся. И опять мирного расставания у него не получилось. Осенью прошлого года Mash передавал, что Александр выплатил 21 миллион рублей долгов по алиментам Виктории, но все равно остался должен. Пожалуй, сейчас не вспоминают разве что о первом браке Цекало с Аленой Шиферман — она была солисткой его квартета «Шляпа».

А вот отношения продюсера с Дариной Эрвин стали самыми критикуемыми в его личной жизни. Потому что ради нее Александр отказался от всей прошлой жизни, включая отношения с друзьями по проекту «Прожекторуперисхилтон». Ургант и остальные, напомним, не поддержали желание Цекало завести семью с молодой Эрвин. И вот тогда продюсер и пересмотрел свои взгляды на собственную жизнь и окружение. В тот момент ему пришлось сделать выбор, и Александр выбрал любовь.

«К сожалению, мои коллеги по «Прожекторуперисхилтон» влились в ряд тех моих друзей и знакомых, которые не приняли мои изменения в жизни. Они все назывались друзьями, но по факту они не приняли мою сторону, они не приняли мой выбор и не уважают его. Значит, они не уважают меня и мою жену. Значит, они не друзья.

И сейчас, как это, может быть, для них жёстко ни прозвучало, я не смогу с ними сесть за один стол. Потому что это моя любовь, моя жизнь, моя семья, и за эту женщину, за мою жену, за Даришу, за мою девочку любимую я буду сражаться насмерть. Поэтому, если кто-то не принимает мой выбор, значит, и раньше я не особенно был ими уважаем», — рассказывал Александр в одном из интервью.

И, похоже, что Цекало не зря перечеркнул свою прошлую жизнь ради Дарины Эрвин. Она до сих пор рядом с ним, они живут то в США, то появляются в России и в целом выглядят довольно счастливой парой.