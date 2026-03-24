Накануне дня рождения Полина Гагарина задумалась о пластической операции в Китае

Lifenews
Дата публикации: 24.03.2026
Изображение к статье: Зачем пускать под нож такую красоту.

Зачем пускать под нож такую красоту.

Певица обратила внимание на физическое состояние профессиональных музыкантов.

Популярная исполнительница Полина Гагарина, которой 27 марта исполняется 39 лет, призналась, что создание качественных концертных программ в России нередко оборачивается для артистов финансовым минусом и серьезными проблемами со здоровьем. По ее словам, ради зрелищности музыкантам приходится жертвовать состоянием суставов и связок, работая на пределе возможностей.

Полина Гагарина поделилась подробностями закулисья российского шоу-бизнеса, отметив, что организация крупных выступлений — это скорее затратный процесс, чем прибыльный. Артистка подчеркнула, что подготовка шоу требует колоссальных инвестиций, которые не всегда окупаются выручкой с билетов.

Помимо финансовых рисков, певица обратила внимание на физическое состояние профессиональных музыкантов. Интенсивные репетиции и работа на сцене негативно сказываются на опорно-двигательном аппарате. Гагарина рассказала о регулярных травмах плечевых, тазобедренных суставов и ног, которые приходится лечить в перерывах между выходами к публике.

Несмотря на тяжелые условия и профессиональные заболевания связок, исполнительница заявила о готовности продолжать работу. По ее мнению, главной мотивацией для артистов остается любовь к своему делу и желание удивлять и вдохновлять зрителей, даже если это требует работы на износ.

Напомним, ранее Гагарина рассказала, что задумалась о пластической операции. По словам исполнительницы, в ходе поездки в Китай она нашла популярного хирурга, услугами которого захотела воспользоваться. Недавно певица прокомментировала, собирается ли она снова замуж когда-нибудь.

Певица Полина Гагарина дважды пыталась построить крепкую, счастливую семью. В первый раз она вышла замуж в 2007 году, однако брак распался. В результате Полина осталась одна с сыном Андреем.

Во второй раз певица стала женой в 2014 году, выйдя замуж за фотографа Дмитрия Исхакова. Однако и этот союз распался. Сейчас Полина воспитывает сына от первого брака и дочь Мию от второго. В прошлом году девочка пошла в первый класс.

Недавно певица прокомментировала, собирается ли она снова замуж когда-нибудь. Артистка дала понять, что приняла твердое решение, что брак – это не для нее.

«В очередной раз с удовольствием отвечу на этот вопрос. Ни-ког-да!» - твердо заявила Гагарина.

В марте 2022 года Латвия и Эстония запретили Гагариной въезд за поддержку вторжения России на Украину. В ноябре 2022 года за поддержку певицей вторжения России на Украину были отменены её концерты в Казахстане.

7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, за «поддержку российским оккупантам и жестокой войне РФ против Украины» внесена в санкционные списки Украины, предполагающие блокировку активов, полное прекращение коммерческих операций, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.

3 февраля 2023 года внесена в санкционный список Канады как причастная к распространению российской дезинформации и пропаганды. Ранее Гагарина была внесена ФБК в список коррупционеров и разжигателей войны, с предложением введения против неё международных санкций из-за участия в концертах в поддержку войны против Украины.

24 июня 2024 года Гагарина была включена в санкционный список стран Евросоюза.

Гагарина регулярно выступает в рамках государственных пропагандистских мероприятий, к примеру, в честь незаконной аннексии четырёх украинских областей или годовщины аннексии Крыма… С начала агрессивной войны России против Украины Полине Гагариной удалось получить значительный доход благодаря её частым участиям в спонсируемых государством пропагандистских мероприятиях. Таким образом, она получает выгоду от правительства Российской Федерации, которое несёт ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины. — «Официальный журнал Европейского союза», Брюссель, 24 июня 2024 года.

4 июля 2024 года, после обращения в Google Литовской комиссии по радио и телевидению с требованием удалить аккаунты лиц, включённых в санкционные списки ЕС, YouTube заблокировал официальный канал Гагариной. Ранее страница и треки Гагариной были удалены со стриминговых сервисов Apple Music и Spotify.

Читайте нас также:
