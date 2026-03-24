Популярная исполнительница Полина Гагарина, которой 27 марта исполняется 39 лет, призналась, что создание качественных концертных программ в России нередко оборачивается для артистов финансовым минусом и серьезными проблемами со здоровьем. По ее словам, ради зрелищности музыкантам приходится жертвовать состоянием суставов и связок, работая на пределе возможностей.

Полина Гагарина поделилась подробностями закулисья российского шоу-бизнеса, отметив, что организация крупных выступлений — это скорее затратный процесс, чем прибыльный. Артистка подчеркнула, что подготовка шоу требует колоссальных инвестиций, которые не всегда окупаются выручкой с билетов.

Помимо финансовых рисков, певица обратила внимание на физическое состояние профессиональных музыкантов. Интенсивные репетиции и работа на сцене негативно сказываются на опорно-двигательном аппарате. Гагарина рассказала о регулярных травмах плечевых, тазобедренных суставов и ног, которые приходится лечить в перерывах между выходами к публике.

Несмотря на тяжелые условия и профессиональные заболевания связок, исполнительница заявила о готовности продолжать работу. По ее мнению, главной мотивацией для артистов остается любовь к своему делу и желание удивлять и вдохновлять зрителей, даже если это требует работы на износ.

Недавно певица прокомментировала, собирается ли она снова замуж когда-нибудь.

Певица Полина Гагарина дважды пыталась построить крепкую, счастливую семью. В первый раз она вышла замуж в 2007 году, однако брак распался. В результате Полина осталась одна с сыном Андреем.

Во второй раз певица стала женой в 2014 году, выйдя замуж за фотографа Дмитрия Исхакова. Однако и этот союз распался. Сейчас Полина воспитывает сына от первого брака и дочь Мию от второго. В прошлом году девочка пошла в первый класс.

Недавно певица прокомментировала, собирается ли она снова замуж когда-нибудь. Артистка дала понять, что приняла твердое решение, что брак – это не для нее.

«В очередной раз с удовольствием отвечу на этот вопрос. Ни-ког-да!» - твердо заявила Гагарина.

В марте 2022 года Латвия и Эстония запретили Гагариной въезд за поддержку вторжения России на Украину. В ноябре 2022 года за поддержку певицей вторжения России на Украину были отменены её концерты в Казахстане.

7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, за «поддержку российским оккупантам и жестокой войне РФ против Украины» внесена в санкционные списки Украины, предполагающие блокировку активов, полное прекращение коммерческих операций, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.

3 февраля 2023 года внесена в санкционный список Канады как причастная к распространению российской дезинформации и пропаганды. Ранее Гагарина была внесена ФБК в список коррупционеров и разжигателей войны, с предложением введения против неё международных санкций из-за участия в концертах в поддержку войны против Украины.

24 июня 2024 года Гагарина была включена в санкционный список стран Евросоюза.

Гагарина регулярно выступает в рамках государственных пропагандистских мероприятий, к примеру, в честь незаконной аннексии четырёх украинских областей или годовщины аннексии Крыма… С начала агрессивной войны России против Украины Полине Гагариной удалось получить значительный доход благодаря её частым участиям в спонсируемых государством пропагандистских мероприятиях. Таким образом, она получает выгоду от правительства Российской Федерации, которое несёт ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины. — «Официальный журнал Европейского союза», Брюссель, 24 июня 2024 года.

4 июля 2024 года, после обращения в Google Литовской комиссии по радио и телевидению с требованием удалить аккаунты лиц, включённых в санкционные списки ЕС, YouTube заблокировал официальный канал Гагариной. Ранее страница и треки Гагариной были удалены со стриминговых сервисов Apple Music и Spotify.