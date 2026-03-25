Подана заявка на регистрацию товарного знака «Раймонд Паулс» в Патентное ведомство. На данный момент она имеет статус заявки, свидетельствуют данные базы ведомства.

Как ранее сообщал портал NRA, 20 марта прошлого года без ведома Маэстро была зарегистрирована торговая марка «RAIMONDA PAULA DZIESMU SVĒTKI Manai Dzimtenei». В этом году под давлением СМИ, юристов и общества она была аннулирована.

Компании SIA «Auss Media» Яниса Киршса было дано время добровольно устранить нарушение прав Паулса и удалить товарный знак. Согласно реестру, в феврале он был действительно удалён.

После регистрации товарного знака «Raimonds Pauls» на имя самого Маэстро никто больше не сможет недобросовестно использовать его имя.

Издание «Jauns un Privāts» отмечает, что после регистрации имя «Raimonds Pauls» станет полноценным брендом, который можно будет использовать в музыке, медиа, технологиях и производстве различных товаров. То есть это название может относиться не только к музыкальным записям, цифровому контенту, образовательным мероприятиям, концертам и фестивалям, но и к сувенирам, а также даже к продуктам питания и напиткам.

Однако любое использование этого имени должно будет согласовываться с самим Маэстро. Регистрация товарного знака обеспечит его имени более широкое применение и одновременно значительно усилит его юридическую защиту.