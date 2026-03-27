Ощущение счастья в течение жизни меняется неравномерно. Многочисленные исследования показывают, что оно развивается по так называемой U-образной кривой: сначала снижается, достигает минимальной точки, а затем вновь начинает расти. Ученые выяснили, в каком возрасте люди чаще всего чувствуют себя наиболее несчастными.

Жизненные трудности — болезни, финансовые проблемы, разводы или утраты — могут возникать в любом возрасте. Тем не менее статистика позволяет выделить период, когда субъективное ощущение счастья снижается сильнее всего.

Интересно, что это вовсе не старость. Напротив, пожилые люди чаще демонстрируют способность радоваться простым вещам и ценить повседневные моменты — навыки, которые напрямую связаны с уровнем удовлетворенности жизнью.

Согласно исследованиям, динамика счастья выглядит следующим образом:

18–29 лет

В этом возрасте уровень счастья сравнительно высокий, но нестабильный. Молодых людей может тревожить неопределённость будущего, однако её компенсируют энергия, амбиции и готовность к переменам.

30–39 лет

Показатели удовлетворённости жизнью начинают постепенно снижаться. Растёт количество обязанностей, увеличивается уровень стресса, а времени на себя становится меньше. Исчезает и эффект новизны, характерный для более раннего возраста, что также влияет на эмоциональное состояние.

40–55 лет

Этот период считается наиболее сложным. По данным профессора экономики Дартмутского колледжа Дэвида Бланчфлауэра, «минимум» счастья приходится примерно на 47 лет. Анализ данных миллионов людей из разных стран также показывает, что наиболее низкий уровень удовлетворённости жизнью наблюдается около 49 лет.

В это время многие сталкиваются с чувством одиночества, усталостью, проблемами со сном и повышенным уровнем стресса. Возникают сомнения в собственных решениях, ощущение застоя и вопросы о смысле достигнутого. Однако этот этап не является постоянным — со временем ситуация меняется.

56–69 лет

После периода спада ощущение счастья постепенно возвращается. Люди начинают иначе воспринимать жизнь, становятся более спокойными и принимающими. Осознание своих сильных и слабых сторон помогает обрести внутренний баланс.

На это влияет и изменение жизненных обстоятельств: дети вырастают и становятся самостоятельными, снижается уровень повседневного стресса, появляется больше времени для себя и своих интересов.

70 лет и старше

Уровень удовлетворённости жизнью неожиданно оказывается высоким. Люди меньше сравнивают себя с окружающими, не зацикливаются на мелочах и чаще испытывают спокойную, устойчивую форму счастья.

При этом само восприятие счастья меняется: если в молодости это яркие эмоции и всплески, то в зрелом возрасте — это чувство гармонии, внутреннего покоя и умение ценить простые моменты.