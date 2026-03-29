У 76‑летней Аллы Пугачёвой обострился артроз, что, как предполагается, связано с последствиями неудачной пластической операции. Об этом в беседе со СМИ сообщил источник из близкого окружения певицы. По его словам, сейчас Примадонна чувствует себя не лучшим образом. Это, кстати, подтверждается недавними фотографиями, на которых певицу впервые запечатлели с тростью.

«Ходили слухи, что в Израиле Алла сделала какие‑то омолаживающие процедуры, чуть ли не пластику лица. В принципе, по ней это заметно: скулы заострились, губы увеличились, взгляд стал удивлённым из‑за натянутой на лбу кожи. Но если пластика была, значит, была и анестезия, а она противопоказана с проблемным сердцем Аллы. Видимо, поэтому сейчас у неё снова обострились проблемы с сосудами и измучил артроз», — поделился источник.

Напомним, что ещё 17 лет назад медики категорически запретили певице делать пластику. В одном из интервью Примадонна рассказывала, что московские врачи ранее отказывали ей в операциях. «Врачи сказали, что из‑за моих проблем с сердцем и из‑за того, что я курю, они не пойдут на риск. У меня же ещё диабет. Так что придётся мне стареть красиво, без всяких пластических операций», — отмечала тогда Алла Борисовна.

Ранее Алла Пугучёва вышла в свет и посетила день рождения своей лучшей подруги Стеллы. На торжество Примадонна надела роскошный меховой жакет стоимостью почти 3 тысячи евро. Снимки с празднования певица опубликовала в своём личном блоге.

Анастасия Волочкова, бывшая прима Большого театра, недавно побывала в Германии, где ей провели операцию на стопе. Балерина раскрыла, что значительную поддержку в сложный период восстановления ей оказала Алла Пугачёва. Слова артистки цитирует СтарХит.

Примадонна, уже пять лет живущая за рубежом, сразу вышла на связь с коллегой и подбодрила её добрыми словами. «Человеческая поддержка заключается в том, чтобы быть рядом в тот миг, когда это поистине нужно. Для меня Алла Борисовна является как раз таким человеком. После моей операции на пересадку сустава она была рядом своими звонками и сообщениями. Это очень важно, когда человек остаётся человеком», — подчеркнула Анастасия.