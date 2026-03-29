"Я боюсь, что Израиль дико подставил евреев во всем мире", - считает американский ученый и аналитик геополитических процессов Сергей Лопатников, сам являющийся евреем по материнской линии, о чем пишет в своем в Telegram-канале "Антидот СЛ".

Сергей Лопатников является заведующим американской лабораторией методов математического моделирования в университете Делавэра (США), в прошлом ведущий научный сотрудник МГУ (Московского государственного университета). С начала 2000-х живет в США. Он пишет:

"Я боюсь, что Израиль дико подставил евреев во всем мире. Если для атаки на Газу были очевидные и легальные основания, с Ираном все сложнее. И главное, я затрудняюсь представить себе. что произойдет, если Иран уничтожит опреснительные установки, в том числе в Израиле. Вот это будет действительно, Армагеддон. Не помню точно, сколько опреснение обеспечивает воды в Израиле, то 70-80% точно.

И в США начали обсуждать применение ядерного оружия против Ирана. Полный маразм", - подчеркнул Лопатников.

В другом сообщении Лопатников написал: "Совершенно очевидно, что Израиль и США просто развязали Ирану руки для создания ядерного оружия. Меня это сильно не радует. Но не признать эффективности тоже нельзя. Израиль добился массового, я бы сказал, мирового антисемитизма. Это худшее, что он мог сделать", - подчеркнул американский ученый.

Напомним, накануне Израиль и США осуществили атаку на крупное хранилище пресной воды в провинции Хузестан в юго-западной части Ирана. Резервуар объемом 10 тысяч кубометров питьевой воды находится в городе Хефтгель.