Израиль не пустил в храм Гроба Господня латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисту Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо, что стало первым таким инцидентом со стороны местных властей за несколько сотен лет.

В частности, Пиццабалла и Йелпо шли в храм на празднование Пальмового воскресенья — это христианский праздник Входа Господня в Иерусалим, который отмечается ровно за неделю до Пасхи. В России он празднуется как Вербное воскресенье. Священнослужители шли туда как частные посетители, однако им преградили путь.

«В результате впервые за столетия главам церкви было запрещено совершать мессу Пальмового воскресенья в храме Гроба Господня. Этот инцидент является серьезным прецедентом и игнорирует чувства миллиардов людей по всему миру, которые на этой неделе обращают свой взор на Иерусалим», — приводит агентство слова из коммюнике.

