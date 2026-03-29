«Долой!?» Израиль запретил христианскому патриарху зайти в храм Гроба Господня

Дата публикации: 29.03.2026
Израиль впервые за столетия не пустил в храм Гроба Господня латинского патриарха Иерусалима.

Израиль не пустил в храм Гроба Господня латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисту Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо, что стало первым таким инцидентом со стороны местных властей за несколько сотен лет.

В частности, Пиццабалла и Йелпо шли в храм на празднование Пальмового воскресенья — это христианский праздник Входа Господня в Иерусалим, который отмечается ровно за неделю до Пасхи. В России он празднуется как Вербное воскресенье. Священнослужители шли туда как частные посетители, однако им преградили путь.

«В результате впервые за столетия главам церкви было запрещено совершать мессу Пальмового воскресенья в храме Гроба Господня. Этот инцидент является серьезным прецедентом и игнорирует чувства миллиардов людей по всему миру, которые на этой неделе обращают свой взор на Иерусалим», — приводит агентство слова из коммюнике.

В прошлом году Папа Римский Лев XIV призывал Иран и Израиль к здравому смыслу, когда между двумя странами вспыхнул конфликт. Глава Римско-католической церкви напомнил лидерам государств об ответственности и необходимости работать вместе на благо мира во всем мире.

Читайте нас также:
#Израиль #церковь #религия #Папа Римский #христианство #преследование
