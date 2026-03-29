В их культуре не принято объедаться до отвала.

Японки и кореянки всегда служили примером в стремлении к стройности. Их секрет – в сбалансированных диетах. Важно: перед тем как переходить к новому рациону, проконсультируйтесь со своим врачом.

Как и что едят японки

Японки не любят обжаривать что-то в масле, а отдают предпочтение варке или запеканию (а часто и вовсе едят что-то без термической обработки – даже рыбу). Умеренные порции тоже позволяют японкам контролировать потребление калорий. За японским столом вам скорее принесут 10 маленьких блюд, нежели одно большое. Так, медленно пробуя порцию за порцией (а еще и делая это с помощью палочек), вы наверняка будете есть не так быстро, а значит, более осознанно.

Рис и рыба

Основой японской диеты являются рыба и рис – идеальная комбинация жиров и углеводов. Рис насыщает энергией и помогает заменить привычный нам хлеб на сложные углеводы. А рыба дополняет рацион белком и здоровыми жирами (например, омега-3 для блеска волос и гладкой кожи).

Японцы уделяют большое внимание чувству насыщения, в их культуре не принято объедаться до отвала. У них даже есть правило hara hachi bun me, которое можно перевести как «ешь, пока не насытишься на 80%».

Соя

Отличная пара к вакаме – ферментированные соевые продукты, такие как тофу и мисо. Добавляя их в свои блюда, вы сможете быстрее «насытиться» едой, а значит, будете съедать гораздо меньше, чем раньше.

Водоросли

Вы наверняка пробовали нори, когда если суши. Однако этим азиатки не ограничиваются. Японки также часто едят вакаме (водоросли из Тихого океана), который относят к суперфудам. А все потому, что вакаме – не только низкокалорийный снэк, но и продукт, который способствует ускорению метаболизма. Добавлять его можно в салаты или мисо-суп.

Как и что едят кореянки

Японки и кореянки начинают свой день с плотного завтрака. Обычно в него входит рис, мисо-суп и соевые бобы.

Овощи и кимчи

Десятки традиционных блюд с овощами – главное спасение кореянок. Например, бибимбап состоит из риса с мясом и сырым яйцом и целого набора разнообразных овощей: моркови, огурца, водорослей, шпината, ростков сои, грибов… В общем, вы поняли. С таким количеством клетчатки места для десерта не останется.

Еще один секрет – ежедневное употребление кимчи. Это острая квашеная капуста, которая богата витаминами и пробиотиками. Согласно корейским легендам, именно этот ингредиент помогает кореянкам сохранить молодость.

Азиаты употребляют сложные углеводы – много риса и других зерновых продуктов. Это помогает им продлить чувство сытости.

Травяные чаи

В отличие от китаянок или японок, кореянки отдают предпочтение травяным чаям из листьев аралии, мяты, тутовника. Популярнее всего – гречишный чай (часто его продают как «чай с шоколадным вкусом»). А если травяного чая нет, то некоторые пьют зеленый чай с коричневым рисом. Он же считается антиоксидантным напитком для поддержания красоты.