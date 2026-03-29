Меган и Гарри купили в Калифорнии особняк за 14,65 миллиона долларов, но им там не рады

Дата публикации: 29.03.2026
Ну чем они не пара.

Жизнь на берегу Тихого океана не задалась с самого начала.

Меган Маркл и принц Гарри, по данным источника Page Six, столкнулись с холодным отношением местных жителей. Соседи якобы избегают общения с парой и не хотят, чтобы папарацци засняли их вместе. Тем временем представитель герцогов Сассекских настаивает, что у пары прекрасные отношения с соседями и они ценят местное сообщество.

По информации инсайдеров, такая ситуация складывается уже несколько лет. В декабре 2024 года сосед Ричард Майнердс в документальном фильме заявил, что Маркл не стала «активом» для сообщества: «Она почти не появляется на людях и не участвует в жизни района. Гарри в какой‑то степени вовлечён — он более общителен, — но Меган практически нигде не видно», — говорил он.

Монтесито — место проживания многих звёзд, включая Опру Уинфри, Кэти Перри и Дженнифер Энистон. Герцоги Сассекские переехали в Калифорнию в 2020 году и купили особняк за 14,65 миллиона долларов.

Между тем, в новой скандальной книге Тома Бауэра раскрываются намерения принца Гарри и Меган Маркл вновь занять место в королевской семье. Он рассказал, каким образом пара планирует задействовать масштабное мероприятие для реализации своих целей. Об этом сообщает RadarOnline.

В своём произведении «Предательство: власть, обман и борьба за будущее королевской семьи» Бауэр отметил, что Сассекские долго вынашивали идею возвращения в королевскую семью, чтобы «спасти свои финансы и репутацию».

«Сассекские стремились ни много ни мало к тому, чтобы король восстановил их в Лондоне в качестве доверенных членов королевской семьи. Инструментом их триумфального возвращения должны стать Игры Непокорённых, которые пройдут в июле 2027 года в Бирмингеме», — подчеркнул Том.

Гарри и Меган намерены использовать церемонию открытия Игр не только для публичного воссоединения с королём Карлом, но и для того, чтобы впервые вывести в свет своих детей — шестилетнего Арчи и четырёхлетнюю Лилибет.

«С самого начала Гарри планировал, чтобы король открыл игры — это должно было стать фоном для того, чтобы Меган, в сопровождении детей, завладела вниманием СМИ», — отмечает Бауэр.

Ранее стало известно, что жена Карла III говорит о Меган Маркл за её спиной.

