Раскрыто неочевидное последствие высокого потребления соли для сердца

Lifenews
Дата публикации: 29.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыто неочевидное последствие высокого потребления соли для сердца
ФОТО: Unsplash

Высокое потребление соли повышает риск развития сердечной недостаточности.

Высокое потребление соли может значительно повышать риск развития сердечной недостаточности — к такому выводу пришли ученые из Медицинского центра Университета Вандербильта. Результаты исследования опубликованы в журнале JACC: Advances.

В работе проанализировали данные более 25 тысяч человек. Выяснилось, что при среднем потреблении около 4200 миллиграммов натрия в сутки (при рекомендуемой норме до 2300 миллиграммов) риск развития сердечной недостаточности увеличивался примерно на 15 процентов. Этот эффект сохранялся независимо от других факторов — включая качество питания, уровень холестерина и наличие гипертонии.

Авторы отмечают, что даже небольшое снижение потребления соли может иметь заметный эффект. По их расчетам, уменьшение суточного потребления натрия хотя бы до 4000 миллиграммов способно снизить число новых случаев заболевания на 6-7 процентов в течение десяти лет.

При этом исследователи подчеркивают, что изменить пищевые привычки не всегда просто — особенно в уязвимых группах населения, где доступ к более здоровым продуктам ограничен. Тем не менее результаты указывают на важную роль диеты в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и подчеркивают необходимость общественных мер по снижению потребления соли.

#медицина #наука #диета #профилактика #здоровье
