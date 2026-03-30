Дибров под каблуком? Телеведущий признался, как угождает новой пассии

Дата публикации: 30.03.2026
Изображение к статье: Фото: соцсети.

Телеведущий уже представил публике свою новую девушку — она старше, чем бывшие партнерши Дмитрия. Он рассказал, что его привлекло в Екатерине

Дмитрий Дибров быстро пережил скандальный развод и уже появляется в свету с новой избранницей — нутрициологом Екатериной Гусевой. Зеленоглазая шатенка на 23 года моложе ведущего, выше его на пол‑головы и не стесняется демонстрировать чувства на публике. В их круге отмечают, что Дибров даже изменил внешность ради неё: закрасил седину, чтобы «всё ещё нравиться Кате».

«Хочу все еще нравиться Кате. Она такая привередливая. Приходится так много думать о внешнем виде. Господа, это такое бремя! Но это сладкое бремя!» — признался Дибров в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

По его словам, отношения с Екатериной строятся на глубоком взаимопонимании и уважении. В интервью сама Гусева уверенно назвала главным общим фактором интеллект, а ведущий гордо добавил: «Катюша прекрасно говорит по‑французски».

Екатерина внимательно следит за питанием Диброва, но в паре не отказывают себе и в гастрономических радостях. Так, телеведущий научил спутницу «по‑настоящему» есть раков, открыв им секрет, что «вот самый смак — в хвостике». Влюбленные с увлечением экспериментируют с едой, а Дибров философски подытоживает: «Важно, с кем хрустеть. Какая разница, чем хрустеть, главное — важно с кем».

При этом связи с бывшей женой, Полиной, он не рубит: все вместе — дети от двух браков, бывшая супруга и Екатерина — спокойно едят раков, гуляют в бассейне, ходят в сауну и хамам, поддерживая удивительно тёплый формат «бывших‑друзей‑семьи».

Екатерина не исключает, что в будущем у пары появятся и совместные дети, а сама возможность совместных проектов радует Диброва: «Мне всегда хотелось работать под руководством вот такой красивой начальницы. Господь услышал мои молитвы, и вот это продюсер моих новых интересных проектов».

Впрочем, в более личных моментах ведущий признаётся, что влюбленность добавляет хлопот: «Ну вот очень тяжело», — вздыхает он, понимая, что новые отношения требуют от него непривычно много внимания, заботы и усилий.

