Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Диетолог раскрыла последствия злоупотребления яблоками

Lifenews
Дата публикации: 30.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог раскрыла последствия злоупотребления яблоками
ФОТО: Global Look Press

Чрезмерное употребление яблок может привести к проблемам с ЖКТ.

Диетолог Лорен Манакер рассказала, к каким последствиям может привести злоупотребление яблоками. Их специалистка раскрыла в беседе с изданием Delish.

По словам диетолога, чрезмерное употребление яблок может привести к дискомфорту в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) у людей с синдромом раздраженного кишечника и чувствительным желудком. Кроме того, эти фрукты содержат много клетчатки и сахара, поэтому злоупотребление ими может вызывать проблемы с пищеварением даже у здоровых людей.

Специалистка добавила, что яблоки обязательно нужно мыть под струей воды. Она объяснила, что употребление в пищу немытых яблок может привести к попаданию в организм пестицидов.

В то же время Манакер добавила, что одно яблоко в день принесет организму пользу, так как этот продукт содержит много витаминов, антиоксидантов и клетчатки. «Поскольку большинство людей не употребляет рекомендуемое количество фруктов и овощей ежедневно, выработать привычку съедать по яблоку в день может быть полезно», — подчеркнула она.

#питание #витамины #яблоки #клетчатка #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео