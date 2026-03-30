В Кентерберийском соборе состоится церемония интронизации Дамы Сары Маллалли в качестве Архиепископа Кентерберийского, духовного лидера Англиканской церкви. Она стала первой женщиной в истории, занявшей этот пост. Как пишет BBC. На церемонии будут присутствовать принц и принцесса Уэльские, представляющие короля Карла. Среди примерно 2000 приглашенных гостей – медсестры и сиделки из Кентербери. Их участие станет признанием многолетней работы Дамы Сары в сфере здравоохранения.

Церемония вступления в должность знаменует начало ее публичного служения в качестве архиепископа Кентерберийского. Примечательно, что все 105 ее предшественников, начиная со святого Августина в 597 году, были мужчинами. Женщинам в Англиканской церкви разрешили становиться священниками лишь в 1994 году.

В интервью BBC Дама Сара подчеркнула, что осознает историческое значение своего назначения, но также помнит о множестве женщин, поддерживавших ее на этом пути. По ее словам, поддержку ей оказывали и мужчины, однако нынешняя церемония станет своего рода признанием роли женщин. Она также отметила, что ее пример может вдохновить других людей следовать своим мечтам и реализовывать собственные цели.

Свою карьеру Дама Сара начала в 1980 году в качестве медсестры, а уже в 1999 году стала самой молодой старшей медсестрой в истории Англии. После рукоположения в священники в 2002 году она продолжила совмещать служение с медицинской деятельностью, а в 2018 году стала первой женщиной-епископом Лондона.

Накануне интронизации она совершила шестидневное паломничество, преодолев пешком почти 145 километров от собора Святого Павла до Кентерберийского собора. Тема паломничества станет частью и самой церемонии: обряды будут проходить в разных частях собора – от западной до восточной.

Служба начнется с символического момента: Дама Сара трижды постучит в западные двери собора своим пастырским жезлом, после чего ее встретят школьники. В нефе она принесет присягу на Библии Святого Иоанна – впервые с 1945 года будет использована новая Библия, что рассматривается как знак обновления традиций. Затем в хоре она будет официально утверждена в качестве епископа Кентерберийской епархии на кафедре собора, после чего займет кафедру Святого Августина и будет провозглашена примасом всей Англии. Несмотря на строгость традиций, Дама Сара участвовала в выборе некоторых гимнов для службы.

Помимо представителей духовенства и высокопоставленных гостей, в церемонии примут участие сотрудники Национальной службы здравоохранения из Кентербери. Также будет подчеркнуто многообразие мирового англиканского сообщества: прозвучат песнопения на урду, Евангелие будет прочитано на испанском языке, а молитва прозвучит на бемба – языке, распространенном в Замбии.