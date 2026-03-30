Как жить на пенсии в здоровом теле? Nutrients: недостаточное потребление белка снижает мышечную силу у пожилых людей, пенсионеров.

Недостаточное потребление белка может быть связано с ухудшением физической функции у пожилых людей. К такому выводу пришли ученые из Университет Шарджи, проанализировав данные более 38 тысяч человек из 27 европейских стран. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Оказалось, что люди с самым низким уровнем потребления белковой пищи чаще сталкиваются со снижением мышечной силы и трудностями в повседневной активности. В частности, у них выше вероятность проблем с ходьбой, подъемом по лестнице и выполнением обычных задач — от вставания со стула до похода за покупками.

Связь оказалась неодинаковой: у мужчин дефицит белка сильнее отражался на силе мышц, а у женщин — на подвижности. При этом наиболее выраженные эффекты наблюдались у людей старше 66 лет, что ученые связывают с возрастным снижением способности организма использовать белок для поддержания мышечной массы.

Авторы подчеркивают, что работа не доказывает прямую причинно-следственную связь, однако указывает на важную роль питания в сохранении самостоятельности в пожилом возрасте. По их словам, сочетание достаточного потребления белка и физической активности может замедлить возрастное снижение силы и подвижности.