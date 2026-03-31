В одиночку воспитывающий двоих детей артист пожаловался на проблемы в семье. Как выяснилось, интерес Мартина Киркорова к футболу вытеснило другое – куда менее полезное увлечение.

Заявление поп-короля о сыне-подростке прозвучало словно гром среди ясного неба. «Если ближайшие пару недель не одумается, то выдерну этот шнур», - высказался Филипп Киркоров, попутно уточнив, что все-таки речь идет о трех шнурах, так как у Мартина не один компьютер.

Поводом для эмоционального заявления звезды стал вопрос журналистов о спортивных успехах наследника. Судя по всему, бывший муж Примадонны уже впал в отчаяние и всерьез подумывает о крайних мерах. К слову, исполнитель хита «Единственная моя» редко бывает настолько откровенным на публике.

«У него сейчас футбол вытеснили компьютерные игры. Я не знаю, что с ним делать, к сожалению. Я расстроен. Сейчас такое время, что вот эта зависимость от компьютерных игр вытесняет желания, которые были у ребенка: играть в футбол, заниматься баскетболом, волейболом. К сожалению, сейчас все ушло на задний план. Это у меня беда какая-то… Да, я расстроен, я расстроен, потому что, к сожалению, сейчас такое время, что вот эта зависимость компьютерная, игры и все вытесняют такие желания, которые были у ребенка», - высказался артист на премьерном показе шоу ZIVERT «Где-то в Ретро» в кинотеатре «Октябрь».

А ведь все начиналось так прекрасно. Долгое время поп-король сообщал поклонникам об успехах кровиночки. Мол, ребенок растет скромником (на дни рождения просит новые кроссовки) и увлекается исключительно полезными вещами. В конце февраля Мартина Киркорова даже зачислили в популярную любительскую команду, где уже играет наследник продюсера Яны Рудковской и постановщика ледовых шоу Евгения Плющенко Саша.

«Я пропихивать никого не буду: ни в творчество, ни на эстраду, ни в кино. Слава богу, они не стремятся на сцену. Мое дело — дать им самое главное: образование. Вот это я им должен в первую очередь. Хорошее образование», - сказал как отрезал Киркоров.