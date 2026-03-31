Сидячий образ жизни и нездоровое питание опасны для сердца.
Врач общей практики Айгуль Арсланова перечислила самые опасные для сердца привычки, медленно убивающие здоровье этого органа.
Одной из таких привычек врач назвала сидячий образ жизни. Арсланова объяснила, что из-за него слабеют мышцы, замедляется обмен веществ и растет риск ожирения и заболеваний сердца. Чтобы избежать этих проблем, она призвала каждые 30 минут делать небольшую разминку.
Доктор добавила, что здоровью сердца также вредит нездоровое питание с избытком соли, сахара, насыщенных жиров и трансжиров. Специалистка уточнила, что основу здорового рациона должны составлять цельнозерновые продукты, фрукты и овощи.
Арсланова добавила, что опасность для здоровья сердца также представляют курение, злоупотребление алкоголем, недостаток сна, хронический стресс, избыточный вес и социальная изоляция. Помимо этого, доктор призвала не игнорировать опасные симптомы и регулярно проходить медицинские осмотры.
