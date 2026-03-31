Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Перечислены убивающие сердце привычки

Дата публикации: 31.03.2026
BB.LV
ФОТО: Freepik

Сидячий образ жизни и нездоровое питание опасны для сердца.

Врач общей практики Айгуль Арсланова перечислила самые опасные для сердца привычки, медленно убивающие здоровье этого органа.

Одной из таких привычек врач назвала сидячий образ жизни. Арсланова объяснила, что из-за него слабеют мышцы, замедляется обмен веществ и растет риск ожирения и заболеваний сердца. Чтобы избежать этих проблем, она призвала каждые 30 минут делать небольшую разминку.

Доктор добавила, что здоровью сердца также вредит нездоровое питание с избытком соли, сахара, насыщенных жиров и трансжиров. Специалистка уточнила, что основу здорового рациона должны составлять цельнозерновые продукты, фрукты и овощи.

Арсланова добавила, что опасность для здоровья сердца также представляют курение, злоупотребление алкоголем, недостаток сна, хронический стресс, избыточный вес и социальная изоляция. Помимо этого, доктор призвала не игнорировать опасные симптомы и регулярно проходить медицинские осмотры.

#медицина #алкоголь #образ жизни #питание #ожирение #стресс #привычки #курение #сердце #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео