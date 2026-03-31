Раскрыт способ избавиться от запаха животного в квартире

Дата публикации: 31.03.2026
ФОТО: Unsplash

Запах животного помогут убрать сода, энзимы и робот-пылесос.

Сода и энзимы помогут избавиться от запаха животного в квартире. Способы эффективной борьбы с проблемой раскрыла эксперт по уходу за животными Джин Иши.

По словам специалиста, главной ошибкой владельцев животных является маскировка запаха духами и освежителями воздуха вместо устранения причины. Иши отметила, что в первую очередь стоит заняться текстилем, мягкой мебелью и щелями пола, в которые въедается запах. Для уборки стоит использовать средства, расщепляющие органику: соду или, в более сложных случаях, средства с энзимами.

Эксперт подчеркнул необходимость регулярно проводить уборку для сохранения свежести в квартире. При этом важно удалять шерсть и микрочастицы кожи животных, которые являются источником запаха. Помочь может современный робот пылесос, способный запомнить «любимые» зоны питомца. Устройство будет прибираться в таких зонах чаще, используя специальные средства. Также важно чаще проветривать квартиру.

#домашние животные #уборка
