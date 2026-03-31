В интернете вновь разгораются споры вокруг диагноза Лерчек. После четвёртых родов у популярной блогерши обнаружили онкологию на последней стадии, но многие не верят в это. Новым поводом для скепсиса стало неожиданное заявление одной из подписчиц: она утверждает, что своими глазами видела 33-летнюю инфлюенсершу в дорогом фитнес-клубе.Начало этой истории положил пост в телеграм-канале "Мамкина модница". Его автор высказал предположение, что в истории Валерии Чекалиной (Лерчек) слишком много неясностей и противоречий, а детали всплывают лишь сейчас и то "урывками". При этом администратор канала, желая блогерше скорейшего выздоровления и не выдвигая обвинений, всё же отметил странности в происходящем. И тут же одна из подписчиц, словно желая подлить масла в огонь или, наоборот, развеять сомнения, заявила, что всего пару дней назад видела Чекалину в спортзале, выглядящую абсолютно здоровой: "Всё у неё хорошо — потренировалась, в сауну сходила".

Впрочем, многие комментаторы тут же поставили под сомнение правдивость этих сведений, предположив, что девушка просто хочет привлечь к себе внимание. Но администратор канала решительно заявила, что пользовательница — её близкая подруга, и она полностью доверяет её словам. После этого часть аудитории поддержала скептическую точку зрения, подчёркивая, что вся ситуация кажется крайне запутанной и вызывает массу вопросов: "Вообще всё мутно. Лерчек постаралась такую репутацию себе заработать, что никто ей не верит. Развелась сразу, как началось дело, сходила на шоу, замутила там с чужим мужем, потом родила уже от третьего, а перед самым судом заболела… Очень и очень всё неясно. Если правда больна, то здоровья. Если нет, то гореть в аду с такими приколами".

Слухи и подозрения

Стоит отметить, что сама блогерша ранее подливала масла в огонь, вызывая подозрения, что её диагноз — не более чем хитрая уловка, чтобы уйти от уголовной ответственности. Например, совсем недавно она, вопреки, казалось бы, тяжелейшему состоянию, покинула клинику, чтобы отпраздновать день рождения своего сына от бывшего мужа Артёма Чекалина, а затем объявила о старте нового проекта.

Предыстория дела

Напомним, что Лерчек рассталась с Артёмом Чекалиным два года назад, и это произошло на фоне громкого уголовного дела, возбуждённого против них обоих. Супругов обвинили в незаконном выводе за рубеж внушительной суммы — более 250 миллионов рублей. По данным следствия, пара заработала колоссальные средства на продаже своих курсов и фитнес-марафонов, а затем перевела эти деньги из страны, используя фальшивые документы. Более года блогеры, воспитывающие троих общих детей, провели под домашним арестом. Им было запрещено общаться, и жили они раздельно.

Новая глава в жизни

Вскоре после развода Лерчек закрутила роман со своим тренером по танцам, аргентинцем Луисом Сквиччиарини. В феврале у влюблённых родился сын. Именно после этих родов блогерше был поставлен страшный диагноз — рак желудка четвёртой стадии, сопровождающийся метастазами в позвоночнике, мозге, ногах и лёгких. По утверждениям самой Лерчек и её близких, она испытывала сильные боли ещё год назад, но почему-то не могла попасть к врачам. На волне общественного резонанса суд изменил меру пресечения для Лерчек с домашнего ареста на запрет определённых действий, а вскоре после этого появилась информация о погашении её многомиллионного долга.

Источник фото: imlu, lerchek/Instagram.