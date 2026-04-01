Всегда блистательная 40-летняя Ирина Шейк вновь приковала к себе взгляды, поделившись сочными кадрами своего райского отпуска. Супермодель выложила в своих соцсетях целую серию фотографий, на которых она демонстрирует идеальную фигуру в дерзком оранжевом бикини на фоне умопомрачительных тропических пейзажей.

Недавние появления и реакция публики

Кстати, совсем недавно папарацци подловили Ирину без макияжа в Нью-Йорке, а до этого она уже попадала в объективы камер на пляже в Майами, отдыхая вместе с дочерью. Интересно, что тогда некоторые пользователи сети не удержались от критики её фигуры. Однако Шейк, кажется, не обратила на это внимания, появившись на том же пляже всего через несколько дней, но уже в стильной рубашке, что вызвало новые обсуждения.

Личная жизнь и громкие романы

Нельзя не вспомнить и о личной жизни звезды. Ирина Шейк четыре года состояла в отношениях с именитым голливудским актёром Брэдли Купером, подарив ему в 2017 году очаровательную дочь Лею. Их пути разошлись в 2019 году. До Купера у Ирины был пятилетний роман с легендарным футболистом Криштиану Роналду, а после расставания с Брэдли она ненадолго закрутила интрижку с Томом Брэди, бывшим супругом Жизель Бундхен.

К слову, 51-летний Брэдли Купер уже третий год счастлив в отношениях с молодой моделью Джиджи Хадид, которая младше его на 21 год.

Фото: irinashayk/Instagram