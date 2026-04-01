Ксения Алферова впервые откровенно рассказала о тяжелых испытаниях, которые ей и Егору Бероеву пришлось пережить в начале семейной жизни. В интервью она призналась: у пары могли быть еще двое детей, но обе беременности закончились трагически.

По словам Алферовой, речь идет о поздних потерях — на сроке, когда она уже чувствовала движения ребенка и эмоционально была с ним связана.

«Мы с Егором теряли наших детей. Это были преждевременные роды на большом сроке. Я уже разговаривала с ребенком, чувствовала, как он шевелится», — поделилась актриса.

В самые драматичные моменты Бероев находился рядом и поддерживал супругу. Он присутствовал в операционной, когда Алферову срочно доставили в больницу и провели кесарево сечение.

«Меня привезли на скорой, сделали операцию. Егор был там, он все видел», — вспоминает она.

После выхода из наркоза актриса, по ее словам, не сразу осознавала произошедшее и спрашивала врачей о ребенке.

Испытание для семьи

Алферова признается: подобные трагедии часто становятся причиной разрыва даже для крепких пар. Их союз тоже оказался под серьезным ударом, однако супругам удалось сохранить отношения и пережить этот период вместе.

Позже в семье родилась дочь Евдокия, которая стала для пары долгожданным счастьем.

Тем не менее годы спустя брак все же распался. В 2025 году Ксения Алферова и Егор Бероев официально развелись.

Новая глава

После расставания актер вскоре снова устроил личную жизнь. В феврале он женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой, исполнившей главную роль в его фильме «Кукла».

По информации из окружения, Бероев задумывается о детях в новом браке.