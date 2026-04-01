Меган Фокс закрыла бывшему жениху Machine Gun Kelly доступ к своим соцсетям из-за его пикантных комментариев

Lifenews
Дата публикации: 01.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Меган Фокс закрыла бывшему жениху Machine Gun Kelly доступ к своим соцсетям из-за его пикантных комментариев

Откровенные фотографии звезды всколыхнули её экс-бойфренда, который не удержался от весьма игривых комментариев.

39-летняя Меган Фокс, голливудская звезда, решительно пресекла все попытки своего бывшего жениха, эпатажного рэпера Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер), продолжать «игривый» диалог в Instagram. По информации TMZ, актриса попросту заблокировала его аккаунт, положив конец его неоднозначным комментариям под её публикациями.В начале этого месяца, после продолжительного затишья в социальных сетях, вызванного, предположительно, их разрывом, Меган эффектно вернулась. Она порадовала поклонников серией дерзких фотографий в откровенных готических образах. И, конечно, Machine Gun Kelly не смог пройти мимо. Он оставил под снимками весьма провокационные комментарии: "Рад, что у меня есть твой номер телефона", "Рад, что у нас родился ребёнок". Именно эти свежие фото, к слову, заставили фанатов шептаться о возможном увеличении груди у актрисы.

Меган Фокс

Machine Gun Kelly

Последняя капля

Именно после этих дерзких высказываний Фокс приняла решение заблокировать своего экс-возлюбленного. Что именно стало той «последней каплей», остаётся за кадром, но источник, близкий к паре, утверждает: единственное, что сейчас связывает Меган и Колсона, это совместное воспитание их годовалой дочери Саги.

История бурного романа

Меган Фокс и Колсон Бэйкер начали встречаться в 2020 году, а спустя два года объявили о помолвке. Однако их отношения всегда были полны страстей и драматических поворотов. Ещё во время беременности актрисы пара рассталась, и тогда ходили слухи о неверности Колсона. После этого они неоднократно пытались возродить былые чувства, сходились и расходились, но каждый раз их воссоединение оказывалось недолгим.

Их общая дочь, Сага Блэйд Фокс-Бэйкер, совсем недавно отпраздновала свой первый день рождения.Напомним, до Колсона Меган Фокс была замужем за актёром Брайаном Остином Грином на протяжении десяти лет. В этом браке у неё родились трое сыновей. Их союз распался в мае 2020 года, и практически сразу после этого появились первые слухи о романе Меган с Machine Gun Kelly. У самого рэпера также есть дочь Кейси, которой сейчас 16 лет, от его бывшей девушки Эммы Кэннон.

