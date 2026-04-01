Светлана Ходченкова вновь привлекла внимание поклонников, опубликовав эффектный снимок с тренировки по пол-дэнсу. На фото актриса предстала в соблазнительном образе, подчеркнувшем её стройную и подтянутую фигуру.

Звезда сериала «Годунов» позировала в черных лосинах и коротком топе, дополнив образ туфлями на экстремально высоких каблуках. Она приняла изящную позу у шеста, а отражения в зеркалах создали эффект многократного силуэта. Очевидно, что регулярные занятия пол-дэнсом позволяют актрисе поддерживать отличную физическую форму.

Тем временем в медийном пространстве активно обсуждается личная жизнь Ходченковой. Ранее появилась информация о том, что актриса якобы тайно вышла замуж — об этом рассказала её мать. Однако сама артистка, известная своей закрытостью, пока не комментирует ни новый статус, ни личность избранника.

По данным инсайдеров, свадьба могла состояться ещё в прошлом году. Сообщается, что спутник актрисы не связан с шоу-бизнесом и построил успешную карьеру в сфере IT. Источники отмечают, что он заботится о Ходченковой, однако подробности их отношений остаются вне публичного поля.

Ранее Светлана Ходченкова состояла в браке с актером Владимиром Яглычем. Их союз продлился около пяти лет: они познакомились ещё в студенческие годы.