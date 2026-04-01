Селена Гомес, 33-летняя звезда, поделилась личным опытом борьбы с биполярным расстройством. Она призналась, что долгое время жила без точного диагноза, но интуитивно понимала: "что-то не так" с её состоянием. Эти откровенные признания прозвучали в подкасте Friends Keep Secrets, который ведёт её супруг, Бенни Бланко. Артистка откровенно заявила, что по-прежнему сталкивается с эпизодами болезни, но теперь, научившись их распознавать, она ощущает себя гораздо "свободнее". "Я с гордостью могу сказать, что у меня бывают периоды мании. Я совсем не стыжусь этого, потому что теперь могу заметить их быстрее", – поделилась Селена. Её муж, Бенни Бланко, дополнил её слова: "Иногда она начинает понимать, что это происходит, уже после как это случилось, а иногда она даже не помнит, что это произошло". Гомес подчеркнула неоценимую поддержку супруга в процессе выздоровления, сказав: "Полезно иметь партнёра, который поймёт и поддержит тебя в этой ситуации".

Первые откровения о болезни

Стоит напомнить, что Селена Гомес впервые публично объявила о своём диагнозе ещё в 2020 году. Тогда артистка призналась, что из-за недуга ей пришлось значительно сократить свою активность в съёмках и практически полностью отойти от музыкальной карьеры.

Новая глава: любовь и семья

2024 год ознаменовался для Селены началом романтических отношений с музыкальным продюсером Бенни Бланко. В новом союзе Гомес буквально расцвела, что не осталось незамеченным её фанатами, которые даже предполагали, что певица прибегала к "Оземпику" или пластической хирургии. Спустя год после начала их романа Селена приняла предложение Бланко и вышла за него замуж. Незадолго до этого она поделилась, что не может иметь детей естественным путём, и поэтому они с Бенни рассматривают возможность усыновления.

Скандал в подкасте

В настоящее время Селена активно принимает участие в подкасте своего мужа Бенни Бланко под названием Friends Keep Secrets. Одно из её недавних появлений в программе вызвало настоящий скандал: после того как Бенни продемонстрировал в эфире свои грязные ступни, Селена на камеру поцеловала его ноги. Это вызвало бурю негодования среди подписчиков пары, которые обвинили супругов в нечистоплотности и даже советовали Селене разорвать отношения с "отвратительным" Бланко.