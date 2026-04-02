Несмотря на недавний условный приговор по делу о наркотиках, 31-летняя актриса, кажется, не теряет времени даром, строя личную жизнь, и теперь её связывают с известным 47-летним продюсером Павлом Бурей.

В конце прошлого года актриса Аглая Тарасова получила три года условно по громкому делу о контрабанде наркотиков, но, кажется, это не помешало ей вновь оказаться в эпицентре светских сплетен. На этот раз 31-летнюю звезду засняли в весьма нежных объятиях 47-летнего влиятельного продюсера Павла Бури, что мгновенно породило слухи о новом романе. Пара была замечена на премьере фильма "Космическая собака Лида". После показа Тарасова, в сопровождении Бури и своей коллеги Кристины Асмус, направлялась к машине. На кадрах, полученных журналистами Super, отчётливо видно, как Буря небрежно обнимает актрису за талию, и в какой-то момент его рука опускается ниже, на что Аглая поспешно реагирует, отдёргивая мужчину.

Таинственный спутник: кто такой Павел Буря?

Павел Буря может похвастаться впечатляющим списком из более чем двадцати успешных проектов. Среди его работ — фильм Надежды Михалковой "Огненный мальчик", нашумевшие "Петровы в гриппе", а также полюбившиеся зрителям комедии "Родные" и "Любовницы". Нельзя не упомянуть и такие громкие картины, как "Лето" Кирилла Серебренникова, удостоившееся внимания в Каннах в 2018 году, и высоко оценённый критиками триллер "Казнь" Ладо Кватании. При всей своей публичности, о личной жизни продюсера известно крайне мало. Однако его страницы в социальных сетях приоткрывают завесу тайны: судя по всему, у Павла трое детей – двое сыновей и взрослая дочь.

Любовные хроники Аглаи Тарасовой

Личная жизнь Аглаи Тарасовой всегда была под пристальным вниманием. Ранее ей приписывали романы с такими известными личностями, как Илья Глинников, Милош Бикович и даже голливудский режиссёр Даррен Аронофски. Последним, кого называли её бойфрендом, был актёр Антон Филипенко. Они часто путешествовали вместе, появлялись на светских мероприятиях и активно отмечали друг друга на фотографиях в социальных сетях. Интересно, что сама пара никогда официально не подтверждала свои отношения, предпочитая называть себя "лучшими друзьями". Однако это не помешало Филипенко поспешно дистанцироваться от Тарасовой, когда её неожиданно задержали с наркотиками. Более того, совсем недавно стало известно, что актёр начал встречаться с Анастасией Уколовой, которая, к слову, является близкой подругой его бывшей возлюбленной.

Антон Филипенко и Аглая Тарасова.

Эхо прошлого: дело о контрабанде

Стоит напомнить, что в сентябре прошлого года Аглая, старшая дочь знаменитой Ксении Раппопорт, была задержана в аэропорту Домодедово сразу по прилёте из Израиля. При досмотре у неё обнаружили вейп, содержащий 0,38 грамма гашишного масла. Важно отметить, что уголовная ответственность по этой статье наступает при наличии от 0,5 грамма. Сначала актриса пыталась оправдаться, утверждая, что запрещённое вещество предназначалось для лечения больного родственника, но в итоге полностью признала свою вину. В период следствия Тарасова находилась под определёнными ограничениями, а в ноябре суд вынес приговор: три года лишения свободы условно. После этого инцидента Аглая на некоторое время исчезла из публичного поля и лишь недавно начала вновь появляться на светских мероприятиях.