Дерзкое перевоплощение: Юлия Коваль в культовом образе Жанны Фриске из «Дневного дозора»

Lifenews
Дата публикации: 02.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дерзкое перевоплощение: Юлия Коваль в культовом образе Жанны Фриске из «Дневного дозора»

Телеведущая Юлия Коваль устроила провокационную фотосессию, воссоздав культовый образ ведьмы Алисы Донниковой, который когда-то блестяще воплотила Жанна Фриске.

Возвращение культового образа: Юлия Коваль в роли Алисы Донниковой

32-летняя Юлия Коваль поразила поклонников, воссоздав знаковый образ Жанны Фриске из мистического блокбастера "Дневной дозор". Местом для этой эффектной фотосессии неслучайно стала знаменитая московская гостиница "Космос", где когда-то проходили съемки культового фильма. На свежих кадрах телеведущая предстает с короткой стрижкой и смело демонстрирует полуобнаженную грудь, облаченная в ярко-красную куртку, которая является прямой отсылкой к загадочной ведьме Алисе Донниковой, блестяще сыгранной Фриске. За стилизацию этой дерзкой съемки отвечала известный блогер и талантливый дизайнер Вика Салават.

Юлия Коваль

Жанна Фриске в фильме "Дневной дозор"

Юлия Коваль

Смелые наряды и восторженные отзывы

Юлия примерила несколько откровенных нарядов прямо на голое тело. Среди них — прозрачное кружевное боди изумрудного оттенка в сочетании с лакированной черной юбкой-карандашом, эффектное кожаное мини-платье с интригующим разрезом на спине, а также длинная, струящаяся прозрачная накидка. Поклонники не смогли сдержать своего восхищения, активно комментируя новые фотографии экс-ведущей шоу "Орел и решка". Среди многочисленных комплиментов выделялись фразы: "Дерзко, стильно, красиво" и "Идеал женской красоты".

Юлия Коваль

Тайны личной жизни и громкие конфликты

Вспомним, что Юлия Коваль ранее была замужем за бизнесменом Михаилом Штырлиным. Их знакомство состоялось на улице, когда ей было всего 19 лет, а ему — 38. Впоследствии Штырлин был осужден на 17 лет по обвинению в педофилии. В 2019 году пара рассталась из-за чрезмерной ревности Михаила. У Юлии и Михаила есть общий сын, 11-летний Тимофей. Помимо этого, Коваль известна своей близкой дружбой с Настей Ивлеевой. Однако их отношения дали трещину после скандальной "голой вечеринки" Ивлеевой, когда Настя обвинила Юлию в предательстве из-за ее просьбы не сравнивать их.

Фото: kovalnow/Instagram

