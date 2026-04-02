Дарья Сагалова поделилась редким семейным моментом — ее младшая дочь Милана отметила день рождения. Актриса призналась, что не может поверить, как стремительно пролетело время.

После яркого успеха в сериале «Счастливы вместе» Сагалова сосредоточилась на семье. Сегодня она — многодетная мама: вместе с супругом Константином Масленниковым актриса воспитывает троих дочерей.

Младшей наследнице исполнилось семь лет. В честь праздника Дарья опубликовала в соцсетях трогательное обращение к дочери. В нем она с нежностью называет Милану «маленькой бусинкой» и «ангелом», признается, что переполнена чувствами и не может подобрать слов, чтобы описать свою любовь. Актриса пожелала девочке здоровья и счастья, отметив, что быть ее мамой — настоящее счастье.

Поклонники артистки активно откликнулись на публикацию, оставив множество теплых пожеланий. К поздравлениям присоединились и коллеги по шоу-бизнесу. В частности, актриса Эвелина Бледанс отметила, что ее сын Семен в этот же день празднует 14-летие.

В семье Сагаловой подрастают еще две дочери — Елизавета и Стефания. Старшей вскоре исполнится 15 лет, средней — 11.

Несмотря на популярность, принесенную ролью Светы Букиной, актриса на долгое время отошла от съемок, выбрав семейную жизнь. В 2023 году она ненадолго вернулась к образу в продолжении сериала «Букины», однако в дальнейшем отказалась от участия, посчитав сценарий неподходящим.