Если фото голливудских знаменитостей в купальниках — обыденность, то застать королевскую особу на пляже удается лишь самым удачливым папарацци. Строгий протокол, безупречная система безопасности и многолетняя привычка к публичности надежно оберегают их от посторонних взглядов. Однако даже у монархов бывают заслуженные выходные, когда они могут насладиться солнцем и морем.

Леди Амелия Спенсер

Члены королевских семей привыкли проводить большую часть времени на официальных приемах, где их гардероб подчинен строжайшему протоколу. Но когда наступают редкие выходные, и они оказываются на пляже, то выбирают самые обычные купальники – ведь никаких особых "королевских" плавок и бикини еще не изобрели! И хотя аристократы наслаждаются солнцем и водой точно так же, как и все остальные, объективы папарацци следят за ними с повышенным вниманием.

Кейт Миддлтон

Однако "поймать" в объектив Кейт Миддлтон в купальнике — задача практически невыполнимая. Она предпочитает сама делиться деталями своего отпуска, когда считает это уместным. Так, всего месяц назад принц и принцесса Уэльские отправились в увлекательное дайвинг-путешествие на Карибы. Все семейство остановилось на уединенном острове Мюстик, славящемся своими идеальными условиями для подводного плавания и снорклинга. Согласно данным Mail on Sunday, Кейт и Уильям с детьми сначала прибыли в Сент-Люсию, а затем частным рейсом добрались до конечной точки. Подобный, на первый взгляд, сложный маршрут уже не раз помогал им сохранить драгоценную приватность. Эта пара давно страстно увлечена дайвингом, и в этот раз они полностью посвятили свой отдых изучению потрясающего подводного мира Карибского моря.

Кейт Миддлтон

К примеру, три года назад Кейт и Уильям уже совершали аквалангистские погружения на Багамах. Тогда они участвовали в съемках проекта, посвященного восстановлению коралловых рифов, вместе с лауреатом премии Earthshot Prize. Однако то видео вызвало бурное обсуждение отнюдь не из-за экологической инициативы или формата контента. Фанаты королевской семьи с восторгом обнаружили, что Кейт погружалась под воду с тем самым легендарным кольцом с сапфиром и бриллиантами, которое когда-то принадлежало принцессе Диане. Рисковать такой бесценной семейной реликвией в соленой морской воде было поистине невероятно смелым поступком. Впрочем, это так похоже на Кэтрин!

К слову, принцесса Уэльская обладает официальным дайверским статусом уже более десяти лет. В 2015 году она успешно прошла квалификацию Advanced Open Water Diver от престижной международной ассоциации PADI, что позволяет ей с тех пор совершать самостоятельные погружения на впечатляющую глубину до 30 метров.

Разумеется, во время этих погружений Кейт носила гидрокостюм. Нам же остается лишь радоваться ее окончательному выздоровлению после нелегкой борьбы с онкологическим заболеванием и с теплотой пересматривать редкие архивные кадры в бикини, сделанные папарацци еще до ее свадьбы с принцем Уильямом.

Леди Амелия Спенсер

Зато леди Амелия Спенсер, напротив, не скрывает своих пляжных приключений и с удовольствием делится снимками в купальниках, так что о ее отпусках мы регулярно узнаем из социальных сетей. Недавно племянница Леди Ди наслаждалась райским отдыхом на Мальдивах, где устроила по-настоящему "горячий" фотосет. В один день эта очаровательная блондинка блистала в сияющем серебристом слитном купальнике, а в другой — позировала у океана в эффектном раздельном комплекте кораллового цвета, который невероятно гармонично смотрелся на фоне лазурной глади.

Принцесса Мария-Олимпия

Мария-Олимпия, несмотря на свой статус принцессы Греции и Дании, не слишком придерживается строгих протоколов. Она активно ведет социальные сети и является частой гостьей модных событий. Поэтому, когда мы увидели ее селфи в синем купальнике, демонстрирующее идеальный пресс, это не вызвало особого удивления. Хотя, стоит признать, для публичных выходов старшая дочь греческого принца Павла и кронпринцессы Греции Марии-Шанталь обычно предпочитает более сдержанные и закрытые наряды.

Принцесса Леонор

Старшей дочери короля и королевы Испании в октябре исполнилось двадцать лет, и она уже с полной отдачей погрузилась в представительские обязанности. Тем не менее, папарацци все-таки удалось запечатлеть ее во время заслуженного отпуска. Принцесса Леонор наслаждалась солнцем и морем на пляже Ла-Мулата, что недалеко от Монтевидео, сразу после нескольких месяцев интенсивного плавания: она провела это время на борту учебного судна вместе с курсантами, осваивая морское дело и проходя военную подготовку. Эта масштабная экспедиция длилась целых 140 дней, за которые корабль посетил 15 портов, преодолев в общей сложности около 17 тысяч морских миль.

Княгиня Шарлен

Княгиня Монако Шарлен, будучи бывшей олимпийской пловчихой, очевидно, чувствует себя в купальниках совершенно непринужденно. Однако новые снимки "грустной принцессы" в пляжном наряде вряд ли появятся в ближайшее время — она и так нечасто появляется на публике. Но даже если произойдет чудо, этот выход едва ли сможет затмить ее самый культовый образ: легендарную съемку для Sports Illustrated, где она предстала с распущенными платиновыми волосами в элегантном спортивном купальнике. Та фотосессия состоялась еще до ее замужества, но по сей день остается одним из самых ярких и эффектных моментов в ее королевской биографии.