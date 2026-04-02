Нью-йоркский New Museum торжественно открыл свой новый корпус стоимостью 82 миллиона долларов. Его строительство заняло четыре года, и теперь музей фактически удвоил своё пространство: к существующему зданию добавилось ещё 60 тысяч квадратных футов (около 5570 м²), а общая площадь теперь составляет 120 тысяч квадратных футов (примерно 11 150 м²).

Новое здание спроектировано архитектурным бюро OMA – лауреатами Притцкеровской премии Сёхэем Сигэмацу и Ремом Колхасом – в сотрудничестве с исполнительным архитектором Cooper Robertson. Оно задумано как органичное продолжение основного здания музея, созданного бюро SANAA и открытого в 2007 году. В архитектуре сделан акцент на открытость: фасад из стекла и металлических панелей, центральный атриум, видимый с улицы, и общественная пространство у входа.

Общественные пространства нового здания дополняют произведения современного искусства. Так, на фасаде размещена работа Тшабалалы Селф, у лестницы в атриуме – монументальная скульптура Клары Хоснедловой, а на площади перед входом – инсталляция Сары Лукас, созданная специально для этого места.

В новом корпусе есть просторный вестибюль, панорамный зал на седьмом этаже с видом на Манхэттен, магазин с книгами об искусстве и лимитированными изданиями, а также зал на 74 места для лекций, перформансов и кинопоказов. В ресторане с авторским меню шеф-повара Джулии Шерман – автора книги Salad for President – представлены работа Иэна Чэна и мебель, созданная дизайнером Минджэ Кимом.

На верхних этажах открылась новая резиденция для художников. По словам директора Лизы Филлипс, она позволит музею расширить программу поддержки авторов как из Нью-Йорка, так и со всего мира. В здании также появилось постоянное пространство для New Inc – инкубатора искусства и технологий, созданного музеем в 2014 году. Среди его участников – Симона Ли, Сейбл Элайз Смит и Джеффри Гибсон. По словам Филлипс, за последнее десятилетие более 730 выпускников программы привлекли свыше 28,9 млн долларов на развитие своих проектов, поэтому инкубатору понадобилось отдельное помещение с современным оборудованием.

Музей также запускает бесплатную ежемесячную программу для подростков – Bowery Art Space. Она будет работать параллельно с двухлетней программой NewMu Teen Fellowship. Проект будет сотрудничать с четырьмя государственными школами района и продолжит партнёрство с местными организациями, работающими с молодёжью, включая Hetrick-Martin Institute.

Новое здание названо в честь покойного куратора и мецената Тоби Деван Льюис – члена попечительского совета музея, сыгравшей заметную роль в его развитии. В частности, в 2019 году она пожертвовала 20 млн долларов в рамках кампании по привлечению средств. «Льюис поддерживала молодых художников и искренне любила музей. Нам повезло много лет работать вместе, и для нас большая честь сохранить её память и наследие», – рассказала Лиза Филлипс.

Изначально новый корпус планировали открыть осенью 2024 года. Однако сроки сдвинулись из-за пандемии Covid-19: она началась как раз на этапе подготовки к строительству и повлияла и на сбор средств, и на ход работ. Дополнительные сложности создала и сама площадка: строительство на Бауэри, одной из старейших улиц Нью-Йорка, оказалось технически непростым.

По словам художественного директора Массимилиано Джони, новое пространство позволит музею реализовывать более сложные проекты: «У нас появляется возможность направлять больше ресурсов и выделять больше места для создания новых работ. Поскольку у нас нет собственной коллекции, мы сосредоточены на производстве новых произведений и поддержке художников – работы остаются у них и часто находят новых владельцев после показа».

Новое здание добавляет около 10 тысяч квадратных футов (примерно 930 м²) выставочного пространства. Здесь уже разместилась новая экспозиция New Humans: Memories of the Future, которая занимает весь музей – и старые, и новые залы – и исследует, как технологические и социальные изменения меняют само представление о человеке. На выставке представлены работы более 200 художников – от современных авторов, таких как Тау Льюис, Вангеки Муту и Прешес Окойомон, до мастеров XX века, включая Фрэнсиса Бэкона, Сальвадора Дали и Ханну Хёх.

По словам Джони, выставка стремится провести параллель между сегодняшним днём и 1920-ми годами: обращение к прошлому помогает понять, что человечество уже не раз проходило через сложные периоды. Он добавил, что проект также исследует, как новые технологии оказались союзником тоталитарных режимов и становления фашизма, и в этом есть тревожные параллели с современностью.

Такой подход продолжает традицию музея. «Возможно, именно потому, что у нас нет собственной коллекции, мы считаем своей задачей заново осмыслять прошлое, исходя из сегодняшнего дня, – говорит Джони. – За 49 лет музей показал: искусство – это способ понять, интерпретировать и менять мир за его пределами».

В дни открытия вход в музей был бесплатным. В дальнейшем по четвергам вечером будет действовать система «плати сколько хочешь», а для посетителей младше 18 лет вход останется свободным.