Испанский Верховный суд шокировал многих, объявив поцелуй руки, совершённый без явного согласия, актом сексуализированного насилия. Об этом сенсационном вердикте сообщила BBC.

Громкий прецедент 2023 года

Этот исторический вердикт стал кульминацией дела, начавшегося в 2023 году. Тогда в Мадриде, прямо на автобусной остановке, некий мужчина дважды поцеловал руку незнакомке, а затем, жестом, пригласил её следовать за ним, обещая финансовое вознаграждение. Женщина, почувствовавшая себя оскорблённой, немедленно обратилась в местный суд. Тот поддержал её сторону, признав мужчину виновным и назначив штраф в размере 1620 евро. Обвиняемый, конечно, попытался оспорить это решение, но Верховный суд был непоколебим и оставил приговор без изменений.

Доводы защиты и вердикт суда

В ходе судебного разбирательства обвиняемый настаивал, что, хотя женщина "могла почувствовать себя обиженной, оскорбленной, жертвой вторжения в личное пространство, однако угрозы её половой неприкосновенности не было". Его защитники упирали на то, что инцидент произошёл средь бела дня, в людном месте, совсем рядом с полицейским участком, и требовали переквалифицировать обвинение на менее серьёзное — обычное домогательство в общественном месте.

Однако суд категорически отверг эти аргументы, подчеркнув "явный сексуальный подтекст" в поступках мужчины, и особенно в самом поцелуе руки. Три из пяти судей Второй палаты безоговорочно поддержали это решение. Но нашлись и двое несогласных, которые посчитали подобный жест всего лишь устаревшей, но безобидной формой приветствия.

Эхо прошлого: скандал с Рубиалесом

Этот резонансный вердикт мгновенно всколыхнул общественную память, напомнив о похожем, но ещё более громком инциденте, произошедшем тремя годами ранее. Речь идёт о скандале, связанном с тогдашним президентом Испанской федерации футбола Луисом Рубиалесом. Во время чествования женской сборной страны после триумфа на чемпионате мира он без разрешения поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Поначалу спортсменка публично заявляла, что не видит в этом происшествии ничего предосудительного и даже отнеслась к ситуации с юмором. Однако позже она откровенно призналась, что этот поцелуй глубоко оскорбил её, и расценила его как явную форму сексуального насилия.

Сам Рубиалес сначала утверждал, что его действия не несли никакого злого умысла. Вскоре он принёс публичные извинения, а затем, под мощным давлением общественности, был вынужден оставить свой пост. Этот инцидент получил широчайшее освещение в средствах массовой информации, и дело дошло до суда. В итоге, в феврале прошлого года Рубиалеса официально признали виновным в сексуализированном насилии и приговорили к штрафу, превышающему 10 тысяч евро.