На снимках актер позирует с новой прической, в классическом черном жакете в белую полоску и темном пальто. Образ получился сдержанным, но выразительным — подписчики сразу отметили его харизму и внешнее сходство с знаменитым дедом.

С детства во внешности Миронова-Удалова угадываются черты Андрея Миронова: характерные скулы, выразительные губы и узнаваемый взгляд. Многие уверены — в плане генетики актеру явно повезло.

Отметим, что некоторое время назад артист начал использовать двойную фамилию, объединив фамилию деда и своего отца — Удалова.

Карьера и сравнения

Несмотря на яркую внешность и актерские данные, путь в профессии у Миронова-Удалова складывается постепенно. Его фильмография пока не столь обширна, как у знаменитого родственника.

Среди наиболее заметных работ — фильм «Спасти Ленинград», а также сериалы «Триггер 3», «Годунов» и «Золотая орда».

Сам актер старается спокойно относиться к постоянным сравнениям с дедом, хотя признает: ему хотелось бы иметь возможность пообщаться с ним и получить профессиональный совет.

Такой возможности, к сожалению, не было — Андрей Миронов ушел из жизни за несколько лет до рождения внука.