Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Внук Миронова показал новые фото: сходство с легендарным дедом обсуждают в сети

Дата публикации: 02.04.2026
33-летний внук легендарного актера Андрея Миронова, его полный тезка Андрей Миронов-Удалов, привлек внимание поклонников новой фотосессией. Артист поделился свежими кадрами в социальных сетях, продемонстрировав обновленный образ.

На снимках актер позирует с новой прической, в классическом черном жакете в белую полоску и темном пальто. Образ получился сдержанным, но выразительным — подписчики сразу отметили его харизму и внешнее сходство с знаменитым дедом.

С детства во внешности Миронова-Удалова угадываются черты Андрея Миронова: характерные скулы, выразительные губы и узнаваемый взгляд. Многие уверены — в плане генетики актеру явно повезло.

Отметим, что некоторое время назад артист начал использовать двойную фамилию, объединив фамилию деда и своего отца — Удалова.

Карьера и сравнения

Несмотря на яркую внешность и актерские данные, путь в профессии у Миронова-Удалова складывается постепенно. Его фильмография пока не столь обширна, как у знаменитого родственника.

Среди наиболее заметных работ — фильм «Спасти Ленинград», а также сериалы «Триггер 3», «Годунов» и «Золотая орда».

Сам актер старается спокойно относиться к постоянным сравнениям с дедом, хотя признает: ему хотелось бы иметь возможность пообщаться с ним и получить профессиональный совет.

Такой возможности, к сожалению, не было — Андрей Миронов ушел из жизни за несколько лет до рождения внука.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео