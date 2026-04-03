14-летняя дочь Кристины Орбакайте уже переросла маму 0 232

Дата публикации: 03.04.2026
Любимая доча.

Клавдия с рождения живет в США – у ее отца Михаила Земцова американское гражданство.

Дочери певицы Кристины Орбакайте и бизнесмена Михаила Земцова Клавдии исполнилось 14 лет. По этому случаю родители устроили для именинницы фотосессию в Майами, где живет звездное семейство.

На снимках Клавдия позирует в длинном платье на тоненьких бретельках рядом с ретро-автомобилем. На других снимках девушка запечатлена рядом родителями, нежно обнимающими и целующими ее. Снимками из фотосессии Кристина поделилась на своей странице в соцсети.

Одной из первых фото прокомментировала бабушка именинницы Алла Пугачева. Певица, живущая сейчас на Кипре, выразила сожаление, что в такой важный день ее нет рядом с внучкой, но заверила, что душой и сердцем она вместе с Клавдией.

«Сердцем и душой рядом с тобой. Чудо мое! С днем рождения», - написала 76-летняя Пугачева.

Клавдия с рождения живет в США – у ее отца Михаила Земцова американское гражданство. Пользователей Сети поразил внешний вид дочери Орбакайте. В свои 14 лет девушка уже переросла маму, а ведь у Кристины совсем не маленький рост – 173 сантиметра. Видимо, наследница певицы пошла в отца: его рост – 198 сантиметров.

К слову, Клавдия на два года старше детей Пугачевой – 12-летних Гарри и Лизы, которым она приходится племянницей. Еще больше разрыв в возрасте у двойняшек со старшим сыном Орбакайте Никитой Пресняковым. Великовозрастный племянник на целых 22 года старше Гарри и Лизы.

В свое время Никита в одном из интервью рассказывал об этом семейном казусе. Внук Пугачевой признавался, что при Гарри и Лизе их родственные связи старались не акцентировать. В 2021 году он упоминал, что семилетние двойняшки были не в курсе, что приходятся ему дядей и тетей.

«От них скрывают, что они дядя и тетя. Я считаю, что это странно быть дядей и тетей в таком возрасте. Может, потом, со временем скажут. Иногда они меня путают с Дени (младший сын Орбакайте от бизнесмена Руслана Байсарова). Они офигенные. Гарику нравится тяжелая музыка. Ему, как и мне, нравится "Linkin Park". Гарри играет на пианино вовсю. Лиза — очень артистичная», - рассказывал Никита в программе Бориса Корчевникова.

В последние годы Алла Пугачева нечасто видится с внучкой Клавдией. После отъезда из России артистка никуда не выбирается с Кипра. Певицу замучили болезни, так что о поездке в США не может быть и речи. Сама Клавдия тоже редко навещает бабушку. Недавно Кристина и ее муж прилетели в Лимасол повидаться с Пугачевой, однако дочери с ними не было.

