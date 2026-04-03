Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что далеко не любой кофе положительно влияет на здоровье. Его слова передает издание Deia.

Одним из самых полезных свойств кофе Рохас назвал способность снижать уровень хронического воспаления в организме, которое повышает риск развития многих заболеваний. За это отвечают антиоксиданты, в большом количестве содержащиеся в напитке, отметил он.

«Лучше всего пить кофе без добавок, потому что так вы максимально используете его антиоксидантные свойства», — продолжил доктор. Таким образом, самым полезным вариантом напитка является черный кофе без сахара. При этом врач не против, чтобы иногда в напиток все же было добавлено молоко.