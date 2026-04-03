Регулярное употребление табака и каннабиса может быть связано с уменьшением объема некоторых областей мозга. К такому выводу пришли ученые, результаты чьего метаанализа опубликованы в журнале Addiction.

Исследователи проанализировали данные более чем 100 научных работ с участием свыше 72 тысяч человек. Оказалось, что у людей, регулярно употребляющих каннабис, чаще наблюдается уменьшение миндалины — области мозга, связанной с эмоциями и реакцией на стресс. У курильщиков табака изменения затрагивали сразу несколько зон, включая миндалину, островковую долю и бледный шар, которые участвуют в регуляции эмоций, самосознания и движений.

Кроме того, у курильщиков быстрее снижался общий объем серого вещества — важного показателя здоровья мозга, связанного с когнитивными функциями и психическим состоянием. Генетический анализ также показал, что более интенсивное курение связано с уменьшением гиппокампа — структуры, играющей ключевую роль в памяти и обучении.

Авторы подчеркивают, что исследование выявляет связь, но не доказывает прямую причинно-следственную зависимость. Тем не менее полученные данные позволяют точнее оценить, какие именно области мозга могут быть уязвимы при употреблении этих веществ, и могут использоваться для более наглядного объяснения рисков, особенно среди молодых людей.