Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Употребление табака и каннабиса уменьшает объем мозга

Lifenews
Дата публикации: 03.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Употребление табака и каннабиса уменьшает объем мозга
ФОТО: Unsplash

Обнаружено снижение объема мозга у людей с распространенной привычкой.

Регулярное употребление табака и каннабиса может быть связано с уменьшением объема некоторых областей мозга. К такому выводу пришли ученые, результаты чьего метаанализа опубликованы в журнале Addiction.

Исследователи проанализировали данные более чем 100 научных работ с участием свыше 72 тысяч человек. Оказалось, что у людей, регулярно употребляющих каннабис, чаще наблюдается уменьшение миндалины — области мозга, связанной с эмоциями и реакцией на стресс. У курильщиков табака изменения затрагивали сразу несколько зон, включая миндалину, островковую долю и бледный шар, которые участвуют в регуляции эмоций, самосознания и движений.

Кроме того, у курильщиков быстрее снижался общий объем серого вещества — важного показателя здоровья мозга, связанного с когнитивными функциями и психическим состоянием. Генетический анализ также показал, что более интенсивное курение связано с уменьшением гиппокампа — структуры, играющей ключевую роль в памяти и обучении.

Авторы подчеркивают, что исследование выявляет связь, но не доказывает прямую причинно-следственную зависимость. Тем не менее полученные данные позволяют точнее оценить, какие именно области мозга могут быть уязвимы при употреблении этих веществ, и могут использоваться для более наглядного объяснения рисков, особенно среди молодых людей.

Читайте нас также:
#молодежь #эмоции #исследования #мозг #здоровье #психология #наркотики
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео