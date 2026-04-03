Новый выход Ксении Собчак на показе Maison Margiela в Шанхае не оставил равнодушным никого, вызвав волну обсуждений и даже критику в социальных сетях. Журналистка предстала в монохромном футуристическом наряде, главным акцентом которого стала интригующая вуаль, полностью скрывающая лицо. Этот смелый выбор тут же разделил мнения публики. Комментарии под её публикациями пестрели как восторгом, так и весьма остроумными сравнениями. В то время как одни восхищались оригинальностью, другие в шутку называли Собчак «пчеловодом». Вот что писали пользователи сети: "Замуровали демоны", "Пчеловод", "Комары не имеют шанса", "Круто, что тут скажешь", "Я подумал, это как маска по типу Якубовича с WB".

Преображение стиля

Стоит отметить, что стиль Ксении Собчак претерпел значительные изменения после того, как в 2023 году она начала работать со стилистами Мишей и Китти. С тех пор её гардероб пополнился по-настоящему смелыми и порой даже эпатажными сочетаниями, что нередко становится поводом для шуток и обсуждений в соцсетях. Однако Ксения, кажется, не обращает никакого внимания на критику, встречая её с присущей ей иронией.

Исторический Показ Maison Margiela

Этот показ стал первым для модного дома Maison Margiela, проведённым за пределами Парижа. Новая коллекция Artisanal, созданная под руководством креативного директора Гленна Мартенса, была представлена в необычной локации – среди грузовых контейнеров Шанхая, под завораживающую песню Where the Wild Roses Grow. Компанию Ксении Собчак на этом знаковом событии составила Ольга Карпуть.

Фотографии: ksbchk/Telegram.