Громкий скандал: российскую модель Киру Дихтяр обвиняют в вербовке для Джеффри Эпштейна

Lifenews
Дата публикации: 04.04.2026
BB.LV
В свете недавних разоблачений, связанных с именем Джеффри Эпштейна, российская модель Кира Дихтяр оказалась в эпицентре внимания. Её называют одной из «скаутов» одиозного миллиардера, вербовавших девушек для его сети. Что же известно о её роли в этом деле?

Известная российская модель Кира Дихтяр, чье лицо украшало страницы Vogue Italia и Harper's Bazaar, а также блиставшая в шоу The Face под началом Наоми Кэмпбелл, оказалась в центре громкого скандала. Согласно недавно обнародованным документам Министерства юстиции США, Дихтяр фигурирует как одна из "скаутов" одиозного миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна, активно занимаясь вербовкой девушек для его сомнительных целей.

С юных лет Кира демонстрировала выдающиеся способности в художественной гимнастике, завоевав золото на юниорских Олимпийских играх в 1998 году, будучи всего девятилетней девочкой. Поступив в престижный МГУ, она, однако, предпочла бросить университет ради модельной карьеры и в 17 лет перебралась в США. Как сообщают СМИ, её контакты с Эпштейном стартовали в 2009 году, когда ей исполнился 21 год.

Согласно информации, опубликованной в СМИ, Эпштейн регулярно запрашивал у россиянки фотографии потенциальных "кандидаток". В 2012 году Дихтяр выражала готовность отыскать "милую гимнастку в Киеве" и даже обсуждала, как важно научить этих девушек выражать "спасибо" Эпштейну за его "поддержку". Кроме того, она информировала его о скором прибытии 17-летней белорусской модели Ирины Сумбаевой.

В ходе их переписки всплывали и другие деликатные темы, такие как возраст "кандидаток" ("24 — это слишком много?"), а также организация "массажей", в том числе и для Илона Маска в 2012 году. Дихтяр тогда уверяла, что "всё организует", хотя из писем неясно, была ли эта услуга в итоге оказана.

История Саниты

Особенно примечательна история, связанная с подругой Дихтяр по имени Санита, чья переписка также обнаруживается в архивах Эпштейна. Кира представила финансисту Саниту как невероятно привлекательную петербурженку, столкнувшуюся с трудностями, и намекнула на необходимость оказать ей помощь. Затем последовала переписка между Санитой и Эпштейном, в которой девушка неожиданно резко высказалась, заявив, что для нее неприемлем обмен "услуг" на "массаж", назвав это "дико и грязно". Кира поспешила извиниться за подругу, объяснив, что та "не понимает, как устроен мир", и должна быть благодарна Эпштейну за то, что он открыл для нее двери в мир состоятельных и известных людей, в частности, познакомив с Вуди Алленом и прочими знаменитостями.

Контакты между Дихтяр и Эпштейном прервались в 2016 году. По всей видимости, после 2022 года модель, судя по её активности в социальных сетях, вернулась из США в Москву.

Парадоксально, но в определенный момент Кира начала активно позиционировать себя как защитницу прав женщин. В 2021 году она публично шокировала заявлением о том, что в 15-летнем возрасте стала жертвой изнасилования со стороны Бориса Березовского. После этого Дихтяр активно выступала за разоблачение влиятельных мужчин, использующих свое положение для эксплуатации несовершеннолетних. В том же году она стала одним из ключевых свидетелей в документальном сериале Chasing Ghislaine, посвященном преступлениям Эпштейна. В этом проекте она предстала как человек, который "изнутри" наблюдал за преступной схемой миллиардера и теперь стремится раскрыть правду о том, как "элита" злоупотребляла положением молодых моделей. При этом она неизменно утверждала, что сам Эпштейн никогда не пытался установить с ней интимные отношения.

После того как файлы Эпштейна, содержащие переписку с Дихтяр, стали достоянием общественности, бывшая студентка ВГИКа Кристина Ребрик выступила с заявлением. Она утверждала, что Кира пыталась "продать" ее миллиардеру, когда Кристине было всего 18 лет. В интервью Антону Красовскому Ребрик поделилась воспоминаниями о том, как отказалась от встречи с Эпштейном и вместо этого заключила модельный контракт с Китаем, где провела четыре месяца. После того как ее имя также появилось в скандальной переписке, ей, по ее словам, начали поступать угрозы от пользователей социальных сетей.

Российский след Эпштейна

Не секрет, что ранее медиа уже освещали тесные связи Джеффри Эпштейна с Россией и государствами бывшего СНГ. По всей видимости, он и его подельники активно использовали Восточную Европу в качестве ключевого источника "свежих лиц" для своей разветвленной сети. В обнародованных документах упоминаются конкретные российские города: Краснодар, Сочи, Новосибирск, Волгоград, Самара, Саратов и Нижний Новгород. Скауты в переписке с Эпштейном открыто предлагали ему "молодых блондинок" из России, акцентируя внимание на их уязвимости и стремлении перебраться на Запад. Девушкам сулили рабочие визы, престижные контракты с ведущими брендами и оплату образования. Однако на деле их размещали в нью-йоркских апартаментах Эпштейна, полностью лишая финансовой и визовой независимости. В интернете даже высказываются предположения о связи его сети с трагической гибелью казахстанской топ-модели Русланы Коршуновой. Последней спутницей миллиардера стала уроженка Белоруссии Карина Шуляк, которой он завещал невероятные 100 миллионов долларов. Кроме того, считается, что Эпштейн активно стремился к интеграции в российский истеблишмент, преследуя цели геополитического влияния.

Что известно о деле Эпштейна

Дело Джеффри Эпштейна — это история о создании и управлении обширной сетью, вовлекавшей молодых женщин, а предположительно и детей, в торговлю людьми. В 2019 году миллиардеру предъявили федеральные обвинения в торговле людьми, но до вынесения приговора он был найден мертвым в тюремной камере. Его ближайшая сообщница, Гислейн Максвелл, была признана виновной в пособничестве и вербовке жертв, получив в 2022 году приговор к 20 годам лишения свободы. Это расследование вызвало колоссальный общественный резонанс из-за тесных связей Эпштейна с высокопоставленными политиками, влиятельными бизнесменами и мировыми знаменитостями. Обнародованные судебные документы раскрыли шокирующие подробности функционирования этой сети и назвали имена многих лиц, поддерживавших контакты с Эпштейном на протяжении десятилетий. Среди них фигурируют такие личности, как опальный принц Эндрю, Билл Клинтон, Дональд Трамп, Билл Гейтс. В списке контактов финансиста также упоминались Леонардо ДиКаприо, Наоми Кэмпбелл, Кевин Спейси и Вуди Аллен.

