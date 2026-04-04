Звезда реалити-шоу и успешная предпринимательница Кайли Дженнер украсила обложку свежего выпуска модного издания Puss Puss. Эта 28-летняя бизнесвумен, известная также как спутница жизни Тимоти Шаламе, предстала перед объективом в невероятно смелом прозрачном платье от Prabal Gurung, дополненном эффектной шляпой из перьев. В рамках фотосессии Кайли примерила множество запоминающихся образов: от колготок в сочетании с розовыми волосами до бра с меховой отделкой и других эксклюзивных дизайнерских нарядов. За создание этих потрясающих снимков и коллажей отвечала талантливая фэшн-фотограф Кат Ирлин, а сама Кайли с удовольствием поделилась моментами со съемочной площадки в своих социальных сетях.

Смелые перевоплощения для глянца

Хроники личной жизни

Совсем недавно Кайли наслаждалась отпуском на живописном уединенном острове в компании 30-летнего голливудского актера Тимоти Шаламе, делясь с поклонниками соблазнительными пляжными снимками в бикини. Их отношения длятся уже три года, и совсем недавно Тимоти открыто выразил свои чувства к Дженнер. Однако, несмотря на это, многие до сих пор склонны считать их роман не более чем тщательно продуманным пиар-ходом.

До текущих отношений, младшая сестра знаменитых Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер, Кайли, была в отношениях с популярным рэпером Трэвисом Скоттом, от которого у нее родились двое детей: дочь Сторми и сын Эйр.

