Лорен Санчес, спутница жизни мультимиллиардера Джеффа Безоса, обнаружила в себе неожиданный талант: она с энтузиазмом сводит влиятельных холостяков со своими знаменитыми подругами из Голливуда. Об этой увлекательной "миссии" Санчес поведал инсайдер, близкий к диве, в интервью Daily Mail.

Звездная "фея-крестная"

Хотя 56-летняя Лорен Санчес провела в браке с миллиардером Джеффом Безосом менее года, в Голливуде ее уже окрестили "феей-крестной". Инсайдер, близкий к семье 62-летнего предпринимателя, поделился, что именно Санчес сыграла ключевую роль в знакомстве своей коллеги по космическому полету Кэти Перри с экс-премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Удивительно, но певица не оставалась в одиночестве и месяца после расставания с актером Орландо Блумом. Вскоре после разрыва Кэти уже наслаждалась свиданиями и совместными путешествиями с новым избранником – Джастином Трюдо. Тогда многие фанаты Перри недоумевали, как певица могла встретиться с таким видным политиком. Теперь стало ясно: их свела именно Лорен Санчес.

Успешные знакомства

Не менее впечатляющим стало знакомство 29-летней модели Брукс Нейдер с Тароном Эджертоном, актером, удостоенным премии BAFTA. Инсайдер раскрыл детали этой истории: "Брукс попросила Лорен познакомить её с симпатичным парнем. Лорен спросила: "А как насчет Тарона?" Брукс была в восторге, потому что он такой привлекательный и талантливый. Она сказала: "Да, да, да!".

Молва о неординарном таланте Лорен стремительно разлетелась по Голливуду: "Сейчас все обращаются к Лорен, она как сваха, потому что знает кучу завидных холостяков".

История любви с миллиардером

Стоит напомнить, что о страстном романе между предпринимателем Джеффом Безосом, чье состояние, по оценкам экспертов, достигает колоссальных 232 миллиардов долларов, и Лорен Санчес мир узнал в 2019 году. Ради этих отношений основатель Amazon Безос принял решение расстаться со своей первой женой Маккензи Безос, с которой он прожил в браке четверть века.

Свадьба века

В мае 2025 года в Венеции состоялась роскошная трехдневная свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес. Это грандиозное торжество, оцениваемое экспертами в невероятные 50 миллионов долларов, собрало весь цвет мирового бомонда: среди гостей были замечены Билл Гейтс, Иванка Трамп и Джаред Кушнер, Леонардо Ди Каприо с его возлюбленной Витторией Черетти, знаменитый клан Кардашьян-Дженнер, Сидни Суини и многие другие влиятельные персоны.

Новые горизонты и увлечения

После вступления в брак Лорен активно погрузилась в благотворительную деятельность, заняв пост заместителя председателя Bezos Earth Fund. Кроме того, 2024 год ознаменовался выходом ее детской книги "Муха, которая полетела в космос". Помимо этого, Лорен проявляет живой интерес к миру моды. Перед ее свадьбой с Безосом даже циркулировали слухи о возможном подарке – журнале Vogue. И хотя издание пока не перешло в собственность пары, в текущем году Лорен уже оказывает значительную помощь Анне Винтур в организации престижного Бала института костюма Met Gala.

