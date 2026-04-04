«Моя невероятная мама»: как в 79 лет выглядит актриса Неелова

Дата публикации: 04.04.2026
Изображение к статье: «Моя невероятная мама»: как в 79 лет выглядит актриса Неелова

Ее дочь сделала художественную карьеру на Западе.

Единственная дочь Марины Нееловой показала редкие семейные фото. На снимках можно заметить не только знаменитую актрису, но и ее внучку Вьян. Ника трогательно обратилась к родительнице.

Марина Неелова родила единственную дочь в 1987 году. Звезда советского кинематографа никогда не говорила, кто отец девочки. Ее вырастил отчим Кирилл Геворгян. Именно благодаря ему наследница актрисы в раннем возрасте побывала во многих странах и выучила несколько иностранных языков, так как мужчина был дипломатом. Супруги в 1994-1997 годах жили во Франции, а с 2003-го - в Нидерландах. Сейчас Ника сама мама. Она воспитывает дочь Вьян.

Дочь 79-летней актрисы показала редкое фото с близкими в домашней атмосфере. "Моя невероятная мама", - написала Ника.

Отметим, Ника давно живет в Лондоне. Она получила образование в Королевской академии искусств в Гааге, а потом окончила школу дизайна в Лондоне.

Дочь актрисы участвовала в нескольких коллективных выставках в Нидерландах. С инсталляцией "Принципы повиновения" стала победительницей конкурса "Новые сенсации", проводимого лондонской галереей Саатчи.

Согласно условиям, до конкурса допускаются все выпускники художественных вузов Британии. Но из многочисленных претендентов на первом его этапе отбирают 20 лучших, работы которых выставляются на ярмарке искусств в Лондоне. И только четырем победителям выдается грант на создание новых проектов.

После победы Ника получила много интересных предложений, у нее прошла персональная выставка в Лондоне. Также ее работы выставлялись в Базеле, Париже, Литве и Германии. А позже "Принципы повиновения" и еще одна работа были приобретены для галереи Саатчи. Остальные творения талантливого скульптора разошлись по частным коллекциям.

Читайте нас также:
