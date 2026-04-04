Жители погибшего в результате извержения вулкана Везувий в 79 году древнеримского города Помпеи использовали в обрядах редкую смолу элеми, которая, как до этого считалось, использовалась только для мумификации в Египте. Соответствующие результаты исследований были опубликованы в журнале Antiquity.

«Это первый случай, когда мы обнаружили эту смолу в контексте Рима», — отметил руководитель исследования, археолог из Университета Цюриха Йоханнес Эбер.

Исследователи изучили содержимое двух курильниц, которые сохранились после извержения Везувия и были найдены в 1954 и 1986 годах. В одном сосуде оказались обугленные дуб и лавр, которые связывались с богами Юпитером и Аполлоном и, предположительно, использовались при проведении обрядов в их честь, при этом в другом были найдены следы винограда и смолы элеми.

По словам Эбера, элеми добывается из дерева того же семейства, что и ладан, но растущего не в Средиземноморье, а в Индии или тропических лесах Африки. Археолог предположил, что находка подтверждает обширные торговые связи Помпей с другими континентами.