Ради дочери: Игорь Крутой решился на неожиданный поступок

Lifenews
Дата публикации: 04.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ради дочери: Игорь Крутой решился на неожиданный поступок

71-летний композитор Игорь Крутой впервые решился на татуировку — и сделал ее по особому поводу. Неожиданный шаг артист посвятил своей дочери Александре.

Музыкант признался, что еще несколько лет назад даже не мог представить, что когда-либо пойдет на такой эксперимент. Однако именно отношения с дочерью подтолкнули его к этому решению.

«Кто бы мог подумать, что я решусь на татуировку? Но жизнь с Сашей — это постоянное вдохновение и движение вперед», — поделился Крутой в личном блоге.

Татуировка появилась на пальце и связана с важной для них датой. По словам композитора, идея принадлежала Александре: они решили сделать символические рисунки с датами рождения друг друга.

При этом, как рассказал Крутой, сохранить все в тайне оказалось непросто — свежую татуировку приходилось прятать, пока она заживала.

«Мы старались скрывать, но в какой-то момент нас все-таки разоблачили», — с улыбкой отметил он.

Реакция поклонников

История тронула подписчиков композитора. В комментариях пользователи делились эмоциями и отмечали особую связь между отцом и дочерью:

«Это настоящее счастье — иметь такого папу», «Очень трогательно», «Невероятная близость и любовь».

#знаменитости #дочь #татуировка #семейные отношения
