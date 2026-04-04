71-летний композитор Игорь Крутой впервые решился на татуировку — и сделал ее по особому поводу. Неожиданный шаг артист посвятил своей дочери Александре.

Музыкант признался, что еще несколько лет назад даже не мог представить, что когда-либо пойдет на такой эксперимент. Однако именно отношения с дочерью подтолкнули его к этому решению.

«Кто бы мог подумать, что я решусь на татуировку? Но жизнь с Сашей — это постоянное вдохновение и движение вперед», — поделился Крутой в личном блоге.

Татуировка появилась на пальце и связана с важной для них датой. По словам композитора, идея принадлежала Александре: они решили сделать символические рисунки с датами рождения друг друга.

При этом, как рассказал Крутой, сохранить все в тайне оказалось непросто — свежую татуировку приходилось прятать, пока она заживала.

«Мы старались скрывать, но в какой-то момент нас все-таки разоблачили», — с улыбкой отметил он.

Реакция поклонников

История тронула подписчиков композитора. В комментариях пользователи делились эмоциями и отмечали особую связь между отцом и дочерью: