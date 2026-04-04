Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Раскрыт неожиданный эффект холодной воды для мозга

Дата публикации: 04.04.2026
Короткое погружение в холодную воду улучшает эмоциональное состояние.

Короткое погружение в холодную воду может заметно улучшать эмоциональное состояние. К такому выводу пришли исследователи из Чичестерского университета. Результаты работы опубликованы в журнале Lifestyle Medicine (LM).

В исследовании принял участие 121 студент, все они отмечали у себя пониженное настроение. Участников разделили на группы и предложили погружаться в морскую воду температурой около 13,6 °C на 5, 10 или 20 минут. Уровень настроения оценивали за неделю до эксперимента и сразу после него. Во всех группах зафиксировали улучшение самочувствия, при этом пятиминутное погружение оказалось почти столь же эффективным, как и более длительное.

По словам авторов, даже кратковременное воздействие холода может запускать адаптационные реакции организма — в том числе активацию нервной системы и выброс гормонов, связанных с бодростью и стресс-ответом. Это может объяснять быстрое ощущение прилива энергии и улучшение настроения после процедуры.

При этом исследование проводилось среди физически активных людей без хронических заболеваний и под контролем специалистов. Ученые подчеркивают, что людям с сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями такие практики могут быть противопоказаны.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео