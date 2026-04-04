Короткое погружение в холодную воду может заметно улучшать эмоциональное состояние. К такому выводу пришли исследователи из Чичестерского университета. Результаты работы опубликованы в журнале Lifestyle Medicine (LM).

В исследовании принял участие 121 студент, все они отмечали у себя пониженное настроение. Участников разделили на группы и предложили погружаться в морскую воду температурой около 13,6 °C на 5, 10 или 20 минут. Уровень настроения оценивали за неделю до эксперимента и сразу после него. Во всех группах зафиксировали улучшение самочувствия, при этом пятиминутное погружение оказалось почти столь же эффективным, как и более длительное.

По словам авторов, даже кратковременное воздействие холода может запускать адаптационные реакции организма — в том числе активацию нервной системы и выброс гормонов, связанных с бодростью и стресс-ответом. Это может объяснять быстрое ощущение прилива энергии и улучшение настроения после процедуры.

При этом исследование проводилось среди физически активных людей без хронических заболеваний и под контролем специалистов. Ученые подчеркивают, что людям с сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями такие практики могут быть противопоказаны.