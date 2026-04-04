Вышедший в марте «Попович» – первый роман Сергея Шаргунова почти за полтора десятилетия. Со времен книги «1993», подгаданной как раз к 20-летней годовщине расстрела Белого дома. Но все эти годы писатель не исчезал из литературы. В 2017 г. он получил «Большую книгу» за биографию Валентина Катаева «Погоня за вечной весной».

Год спустя был опубликован сборник малой прозы «Свои», где в числе прочих был и рассказ «Поповичи», из которого позднее и прорастет новый роман. В 2023 г. вышел фильм Александра Велединского «1993» по мотивам одноименной книги. Наконец, Шаргунов – главный редактор журнала «Юность» и ведущий программы «Открытая книга» на канале «Россия-Культура», в которой он берет интервью у коллег-литераторов.

Шаргунов родился и вырос в семье священника, но сам он подчеркивает: «Попович» – «не автофикшн, не нонфикшн, а фикшн». Действие разворачивается в середине 2010-х. Главный герой романа Лука Артоболевский – 17-летний школьник, который готовится к поступлению на филфак и остро переживает свою непохожесть на сверстников.

Бунт против отца – честного, чистого, но жесткого пастыря, «из тех, кто хочет «железной рукой» загнать свое чадо в счастье» – приводит к восстанию и против Бога. 600-страничный роман делится на две части с фактически самостоятельными подсюжетами. Как говорит сам автор, это «два детектива с внезапными поворотами» под одной обложкой.

Одновременно с учёбой в университете Шаргунов был помощником депутата Государственной думы РФ от КПРФ Татьяны Астраханкиной, под руководством которой в Госдуме в 1998—1999 годах работала комиссия по расследованию событий 21 сентября — 4 октября 1993 года. В ней работал и Шаргунов. Позднее он стал помощником журналиста, депутата от партии Яблоко Юрия Щекочихина, с которым работал в отделе расследований «Новой газеты». В 2004 году вместе с товарищами-литераторами Шаргунов создал движение «Ура!», оно устраивало литературные вечера и уличные акции и сотрудничало с партией «Родина» Дмитрия Рогозина. 25 июня 2016 года на съезде КПРФ к выборам в Госдуму VII созыва был выдвинут кандидатом по Коркинскому одномандатому округу в Челябинской области и лидером партийного списка в Алтайском крае, хотя остался беспартийным. 18 сентября 2016 года победил на выборах по партийному списку. С 5 октября 2016 года — депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва. С 19 сентября 2021 года — депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва. Стал единственным депутатом, проголосовавшим против закона о психиатрической помощи, который упраздняет необходимость создания отдельных и независимых служб защиты прав пациентов психоневрологических интернатов.

23 февраля 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, включён в санкционный список Евросоюза, так как «поддерживал и проводил действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, которые ещё больше дестабилизируют Украину». 24 февраля 2022 года включён в санкционный список Канады «близких соратников режима» за голосование о признании независимости «так называемых республик в Донецке и Луганске». 24 марта 2022 года включён в санкционный список США за «соучастие в войне Путина» и «поддержку усилий Кремля по вторжению в Украину», Госдеп США заявил что депутаты Госдумы используют свои полномочия для преследования инакомыслящих и политических оппонентов, нарушают свободу информации, ограничивают права человека и основные свободы граждан России. Позднее, по аналогичным основаниям, включён в санкционные списки Великобритании, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии.