После развода внук Аллы Пугачёвой, Никита Пресняков, вновь оказался в центре внимания: его появление с эффектной моделью Кариной породило множество домыслов о новом романе и поразительном сходстве девушки с его экс-супругой.

Кажется, сердце внука Примадонны, Никиты Преснякова, который расстался с Алёной Красновой в августе прошлого года, снова занято. Музыкант, постоянно проживающий в США, был замечен в свете с очаровательной 26-летней моделью по имени Карина.

Карина сама поделилась совместным снимком с Никитой в своём Instagram. Интернет-пользователи тут же обратили внимание на поразительное сходство новой предполагаемой пассии Преснякова с его бывшей супругой. У девушек схожий типаж внешности, манера одеваться и любовь к смелым, подчёркивающим фигуру нарядам.

Любопытно, что Карина снялась в новом видеоклипе 34-летнего Преснякова, где они предстали в образе влюблённой пары. Впрочем, вполне возможно, что их совместный выход в свет — это лишь часть промо-кампании или съёмок, а не подтверждение романтических отношений.

Карина и Никита Пресняков.

Никита Пресняков и его бывшая жена Алёна Краснова.

Карина и Никита Пресняков, кадр из клипа "Ни кола, ни дачки".

Материнство Карины: Главный человек в её жизни

Известно, что у предполагаемой новой возлюбленной Преснякова есть маленький сын Лука, которому этим летом исполнится три года. Карина неоднократно делилась подробностями о своём ребёнке в социальных сетях, называя его главным человеком в своей жизни. Она открыто рассказывала о трудностях: "Грудное вскармливание — это нелегко и иногда просто бесит! Лука с меня не сползает, но я просто принимаю это как должное. Это ещё и дико больно. Даже если правильно прикладывать".

Карина с сыном.

Развод с Алёной Красновой: Как сложилась жизнь бывших супругов

Напомним, Никита Пресняков официально расторгнул брак с Алёной Красновой в августе прошлого года, после восьми лет совместной жизни. После расставания с наследником знаменитой семьи, 29-летняя Краснова вернулась на родину и, по слухам, начала отношения с предпринимателем Сергеем Тюленевым. Сам же Никита после развода предпочитал хранить молчание, лишь изредка делясь в своих социальных сетях размышлениями о смысле жизни.

Алёна Краснова.

Жизнь в США: Карьера и планы Никиты

Стоит напомнить, что Никита Пресняков вместе с тогдашней супругой переехал в США в конце сентября 2022 года. Музыкант объяснял свой отъезд стремлением избавиться от постоянного сравнения с именитой бабушкой и построить собственную карьеру с нуля. Он откровенничал: "Я тут сам по себе, и никто не будет меня с кем-то сравнивать или упрекать в чём-то. Я устал от того, что меня всю жизнь принимают за другого человека". Однако тогда же активно обсуждались слухи, что истинной причиной переезда стало опасение возможной мобилизации. Сегодня в Америке Никита успешно работает клипмейкером и музыкальным продюсером, активно сотрудничая с западными артистами, и твёрдо заявляет, что возвращаться в Россию в ближайшее время не собирается.

Фото: кадр из клипа "Ни кола, ни дачки", а также материалы из Instagram-аккаунтов pilkevich.studio, alenaakrasnova, k.anreal, npresnyakov.