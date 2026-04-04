Жительница Франции пересела с машины на лошадь из-за роста цен на бензин в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Владелица конюшни Клара теперь ездит на лошади за продуктами, в аптеку и даже возит на ней в школу сына. Она объяснила это тем, что на топливо для автомобиля у нее уходило 120 евро в неделю, а содержание лошади обходится всего в 12 евро.

Француженка заявила, что не намерена возвращаться за руль своей машины, пока бензин в стране стоит дороже двух евро за литр.

Цены на топливо в Европе устремились вверх из-за того, что Иран перекрыл Ормузский пролив после атак США и Израиля. Как отмечают «Известия», цены на энергоресурсы уже выросли на 50-60 процентов.